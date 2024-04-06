В Риге у Каменного моста в Даугаву упала машина

По предварительной информации Госполиции, в субботу, 6 апреля, незадолго до 20:00 с проезжей части набережной 11 Ноября по невыясненным пока причинам съехал легковой автомобиль и упал в Даугаву.

Информации о пострадавших нет.

На месте происшествия ведутся спасательные работы, в связи с чем движение несколько осложнено.

Полиция указывает, что перекрыто движение по одной полосе от ул. Акменс до памятника жертвам расстрелов 1905 года.

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