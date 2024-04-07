Доходы ректора RTU Юхны в прошлом году составили почти 170 тыс. евро

В прошлом году Юхна получил зарплату в размере 135 159 евро от RTU, а 32 400 евро – от SIA Rīgas ūdes, членом правления которого он является. Также он получил 667 евро от Министерства образования и науки, а 325 евро - от Лиепайского морского колледжа RTU.

Безналичные сбережения Юхны за год увеличились на 22 702 евро, достигнув 399 269 евро.

В 2023 году Юхна вложил 100 000 евро в акции и облигации через Luminor, еще 50 000 евро были вложены в финансовое учреждение с процентной ставкой 3,8%.

В декларации указано, что Юхна владеет акциями SIA Conelum номинальной стоимостью 604 евро и акциями зарегистрированной в Эстонии компании Waterson Technologies номинальной стоимостью 210 евро. Ректор владеет квартирой в Адажской волости и землей в Гаркалнской волости, а также автомобилем Toyota Rav4 2022 года выпуска.

Юхна задекларировал долги на сумму 9 972 евро, что на 10 099 евро меньше, чем в 2022 году.

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