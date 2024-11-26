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Выходные и праздники - без магазинов? В чем выгода и готова ли к этому Латвия

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Сотрудник магазина Maxima
Сотрудник магазина Maxima Фото: LETA

Недавно сеть магазинов Maxima Latvija сообщила, что 1 января все их торговые точки будут закрыты. Того же плана придерживается торговая сеть Lidl. Такая практика - не только на праздники, но и по выходным - уже давно норма жизни во многих странах Европы. В Латвии в прошлом году тоже продвигался подобный законопроект.

Но готова ли наша торговля и потребители к подобным изменениям? TVNET+ пообщался с торговцами и персоналом магазинов, а литовский эксперт по розничной торговле, соучредитель Pricer.LT Петрас Чепкаускас поделился цифрами и фактами.

Жители Латвии привыкли к тому, что магазины и торговые центры открываются спозаранку и работают до 22:00. В выходные по ним прогуливаются целыми семьями, а воскресенье для многих - день большого шопинга: закупают продукты и хозяйственные товары на неделю. Поэтому когда во время пандемии Covid-19 работу магазинов жестко ограничили, общественность негодовала.

Однако попадая в страны Старой Европы, потребительские привычки приходится срочно корректировать, ибо там подход кардинально отличается: ведь продавцы тоже должны отдыхать, как и все остальные.

В 8 странах Евросоюза действуют ограничения на торговлю в воскресенье, государственные и религиозные праздники.

Приемлем ли такой опыт в странах Балтии? "Это, как ни странно, вопрос не отдыха, праздников и человеческой доброты, а политической экономики. Покупатель, матерясь, приспособится. Но что будет с уволенными работниками?" - говорит соучредитель Pricer.LT Петрас Чепкаускас.

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