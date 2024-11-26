Выходные и праздники - без магазинов? В чем выгода и готова ли к этому Латвия

Жители Латвии привыкли к тому, что магазины и торговые центры открываются спозаранку и работают до 22:00. В выходные по ним прогуливаются целыми семьями, а воскресенье для многих - день большого шопинга: закупают продукты и хозяйственные товары на неделю. Поэтому когда во время пандемии Covid-19 работу магазинов жестко ограничили, общественность негодовала.

Однако попадая в страны Старой Европы, потребительские привычки приходится срочно корректировать, ибо там подход кардинально отличается: ведь продавцы тоже должны отдыхать, как и все остальные.



В 8 странах Евросоюза действуют ограничения на торговлю в воскресенье, государственные и религиозные праздники.



Приемлем ли такой опыт в странах Балтии? "Это, как ни странно, вопрос не отдыха, праздников и человеческой доброты, а политической экономики. Покупатель, матерясь, приспособится. Но что будет с уволенными работниками?" - говорит соучредитель Pricer.LT Петрас Чепкаускас.