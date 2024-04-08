Частный детектив рассказал о признаках людей, изменяющих своим партнерам

Чарман открыл в Лондоне детективное бюро National Private Investigators, которое помогает клиентам раскрывать тайную жизнь партнеров, происходящую за их спиной. Он ежедневно следит за подозреваемыми в измене супругами и уличает их.



По его словам, есть определенные "красные флаги", присущие поведению большинства изменщиков, ведущих двойную жизнь.

В интервью Stylist Чарман раскрывает ключевые выводы из бесчисленных дел, которые он вел.

Он подчеркивает, что в основе всего лежит "доверие к своей интуиции", добавляя: "Я часто полагаюсь на свою интуицию в работе, и она редко меня подводит".

"Мы все бывали в ситуациях, когда что-то казалось подозрительным, и к тому времени, когда привлекают меня, клиент обычно знает, что что-то происходит за его спиной, и просто хочет доказательств", — говорит Чарман.

"Тот, кто изменяет другому человеку, пытается убедить своего партнера в обратном, а также стремится заставить его сомневаться в себе, и для этого использует так называемый газлайтинг. Я наблюдаю это постоянно", - пояснил частный детектив.

"Это "красный флаг" и очень важно распознавать признаки газлайтинга и понимать, когда его используют против вас".

Газлайтинг – это своего рода метод затуманивания сознания. Человек, использующий газлайтинг, пытается контролировать отношения и манипулировать другим, искажая ощущение реальности своего партнера и заставляя его сомневаться в своих воспоминаниях.

"Манипуляторы будут убеждать жертву, что она просто "воображает", "что-то путает" или даже "сумасшедшая", - добавил детектив. "Чаще всего это происходит в романтических отношениях".

Итак, если ваш партнер заставляет вас усомниться в вашем восприятии реальности, достоверности ваших воспоминаний и говорит, что ваши страхи вызваны ревностью, возможно, ответ кроется в неверности и желании замести следы.

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