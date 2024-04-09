Видео ⟩ Роналду ударил соперника и замахнулся на судью

В полуфинале суперкубка представляемый Роналду клуб "Аль-Наср" встречался с футболистами "Аль-Хиляля".

На 86-й минуте матча после свистка арбитра Роналду взял мяч в руки. К нему подбежал футболист "Аль-Хиляля", однако португалец встретил его локтем.

What happened to Ronaldo ? 😭😭😭pic.twitter.com/Qu06wFJL4q — REECY (@UTDReecy) April 9, 2024

Арбитр матча с португальской звездой нянчиться не стал и незамедлительно показал ему красную карточку. Роналду такое решение, очевидно, не понравилось, так как он замахнулся в сторону судьи кулаком.

Ronaldo didn't let his intrusive thoughts winpic.twitter.com/72QnTVtlkA — Troll Football (@TrollFootball) April 9, 2024

Это уже не первый раз, когда Роналду в Саудовской Аравии отличается несдержанностью или неспортивным поведением. В конце февраля он получил дисквалификацию за демонстрацию неприличного жеста фанатам.

В этом сезоне в футбольной лиге Саудовской Аравии Роналду в 25 матчах отметился 25 забитыми голами.

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