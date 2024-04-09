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Видео ⟩ Роналду ударил соперника и замахнулся на судью

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: Reuters Connect/Scanpix

В полуфинале футбольного суперкубка Саудовской Аравии в очередной раз неспортивным поведением отличился Криштиану Роналду.

В полуфинале суперкубка представляемый Роналду клуб "Аль-Наср" встречался с футболистами "Аль-Хиляля".

На 86-й минуте матча после свистка арбитра Роналду взял мяч в руки. К нему подбежал футболист "Аль-Хиляля", однако португалец встретил его локтем.

Арбитр матча с португальской звездой нянчиться не стал и незамедлительно показал ему красную карточку. Роналду такое решение, очевидно, не понравилось, так как он замахнулся в сторону судьи кулаком.

Это уже не первый раз, когда Роналду в Саудовской Аравии отличается несдержанностью или неспортивным поведением. В конце февраля он получил дисквалификацию за демонстрацию неприличного жеста фанатам.

В этом сезоне в футбольной лиге Саудовской Аравии Роналду в 25 матчах отметился 25 забитыми голами.

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