Витолиньш рассказал об одном из самых сложных решений в сборной

Хоккейный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш в передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" обозначил самую сложную задачу, стоящую перед командой на сегодня.
Сборная Латвии по хоккею начинает активную подготовку к предстоящему чемпионату мира. За плечами сборной два проверочных матча против Австрии, которые были выиграны в серии буллитов. 10 и 11 апреля латвийские хоккеисты сразятся со сборной Финляндии.
Витолиньш отметил, что процессу подготовки по-прежнему мешает тот факт, что ряд латвийских хоккеистов все еще выступают за свои клубы, борясь за высшие достижения в хоккейных лигах конкретных стран.
Тренер также объяснил решение о замене Артиса Аболса в тренерском коллективе на Вилле Пелтонена: "Это был вопрос "свежести". Нам нужны были новые идеи и требовалось что-то изменить. Если будут качественные изменения, это положительно скажется на ребятах".
Отсутствие центральных нападающих уже давно является проблемой латвийского хоккея. В прошлом хоккейном чемпионате отлично проявил себя молодой нападающий Данс Лочмелис, который продемонстрировал яркую игру также в последних матчах против Австрии. Однако ему предстоит отбыть двухматчевую дисквалификацию в официальных матчах Международной федерации хоккея на льду (IIHF).
Такое наказание Лочмелис получил за нарушение в четвертьфинальном матче прошлогоднего чемпионата мира U-20. Он был дисквалифицирован на две игры за неправомерную атаку американца Райана Леонарда в область головы.
Поэтому Лочмелис не сможет помочь сборной в матчах чемпионата мира против Польши и Франции. Это ставит Витолиньша перед сложным решением.
"Если мы освободим место для Теодора Блюгера и Увиса Балинскиса, то мы сможем заявить только 20 игроков. Если мы возьмем Данса Лочмелиса, то у нас останется 19 игроков [на первые две игры]. Первые игры очень важны для нас, поэтому мы должны посмотреть, какая будет ситуация, какого уровня будут остальные игроки. Выбор будет сложным", - сказал Витолиньш.
В этом году чемпионат мира пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Сборная Латвии по хоккею сыграет в Острове, где в подгруппе B на лед также выйдут Германия, Казахстан, Франция, Польша, Словакия, Швеция и США.
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