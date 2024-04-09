Витолиньш рассказал об одном из самых сложных решений в сборной

Сборная Латвии по хоккею начинает активную подготовку к предстоящему чемпионату мира. За плечами сборной два проверочных матча против Австрии, которые были выиграны в серии буллитов. 10 и 11 апреля латвийские хоккеисты сразятся со сборной Финляндии.

Витолиньш отметил, что процессу подготовки по-прежнему мешает тот факт, что ряд латвийских хоккеистов все еще выступают за свои клубы, борясь за высшие достижения в хоккейных лигах конкретных стран.

Тренер также объяснил решение о замене Артиса Аболса в тренерском коллективе на Вилле Пелтонена: "Это был вопрос "свежести". Нам нужны были новые идеи и требовалось что-то изменить. Если будут качественные изменения, это положительно скажется на ребятах".

Отсутствие центральных нападающих уже давно является проблемой латвийского хоккея. В прошлом хоккейном чемпионате отлично проявил себя молодой нападающий Данс Лочмелис, который продемонстрировал яркую игру также в последних матчах против Австрии. Однако ему предстоит отбыть двухматчевую дисквалификацию в официальных матчах Международной федерации хоккея на льду (IIHF).