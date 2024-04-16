Фото ⟩ Сборная Латвии по баскетболу 3x3 вернулась домой с победой

Во вторник, 16 апреля, мужская сборная Латвии по баскетболу 3х3, которая одержала победу в отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже, вернулась в Ригу. Посмотрите, как встречали спортсменов в аэропорту.
Уже сообщалось, что Латвия, посеянная на турнире под третьим номером, в полуфинале со счетом 15:14 в дополнительное время переиграла главного фаворита соревнований Нидерланды.
После удачного начала матча латвийцы вышли вперед со счетом 11:6, однако менее чем за две минуты до конца игры голландцы после двух точных дальних бросков вышли вперед со счетом 13:11.
В финальном матче Латвия со счетом 19:14 обыграла Австрию, завершив квалификационный турнир без поражений.
Три из восьми путевок на Олимпиаду уже завоевали Сербия, США и Китай, которые в мировом ранге 1 ноября оказались в первой тройке. Пройдут еще два квалификационных турнира, в которых будут разыграны еще четыре путевки.
В 2021 году на Олимпиаде в Токио сборная Латвия по баскетболу 3x3 впервые в истории стала олимпийским чемпионом.
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