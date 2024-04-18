Алчные до рублей 2.0. Кто они, крупнейшие импортеры российских ресурсов в Латвии?

Re:Baltica впервые публикует список крупнейших импортеров российских ресурсов в Латвии с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В импорте доминируют товары, против ввоза которых протестует гражданское общество - зерно, нефтепродукты и металлические сплавы.
В Лиепайском порту в слегка обветшавшем кирпичном офисном здании находится офис крупнейшего импортера российских ресурсов в Латвии. За первые два года войны, которую ведет Россия, эта компания ввезла в Латвию товаров и сырья на сумму не менее 335 млн долларов США.
Вы, вероятно, никогда не слышали ее названия. Владелица компании Ирина Храпова также неизвестна широкой общественности.
А все потому, что компания Transit Service Agency (TSA) сама ничего не производит. Это предприятие-посредник, которое организует грузоперевозки, находит место для хранения товаров и занимается таможенными процедурами.
TSA оказывает эти услуги одному из трех крупнейших предприятий Лиепайского порта - Liepāja Bulk Terminal (LBT), основным видом деятельности которого является транзит зерна и других сельскохозяйственных товаров. На эти товары приходится половина грузов в Лиепайском порту, говорит председатель правления предприятия Юрис Матвеев.
"Если бы границу резко закрыли, и мы говорим не только о России, но и о Центральной Азии, то для Лиепаи это означало бы по крайней мере 1000 рабочих мест, которые связаны с портом, - поясняет руководитель порта Улдис Хмиелевскис. - Для нас это будет практически второй Liepājas metalurgs".
Везут зерно, нефтепродукты и металлы
В отличие от экспорта, который за два года после начала полномасштабного вторжения России в Украину сократился всего на неполные 6%, объемы импорта падают гораздо быстрее. В прошлом году он составил лишь треть от довоенного уровня.
Экспорт России - это источник, который напрямую питает ее военную машину. Как показывает проведенный Re:Baltica анализ, за первые два года войны Латвия больше всего ввозила из России зерна и сельскохозяйственной продукции, энергоресурсов и металлических сплавов.
Министерство экономики возобновило публикацию списка латвийских экспортеров в Россию раз в квартал, но данные об импортерах не обобщает. В распоряжении Re:Baltica оказались данные российских таможенных деклараций. Из них мы выбрали 20 крупнейших в Латвии импортеров российских товаров и ресурсов. На основании этих данных невозможно сделать выводы, какие из этих товаров провозятся транзитом, а какие остаются в Латвии.
Половина компаний в этом топе - латвийские. Вторая - несколько международных гигантов и фирмы, которые только выглядят иностранными, но на самом деле связаны с Россией.
Компания собралась пестрая - от предприятия, находящегося под санкциями США, до тех, кто получил выгоду от перенятия западноевропейских активов в России.
Re:Baltica дала всем предприятиям возможность объяснить свой выбор - вести именно такой бизнес. Из 20 компаний ответили только три.
И международные предприятия, и скандальные компании
После введения санкций против России как грибы после дождя появились ранее неизвестные компании с туманной структурой собственников, превратившиеся во влиятельных игроков в российском экспорте нефтепродуктов по морю, на долю которых приходится не менее половины экспорта, сообщает Министерство финансов США. Две из них - Nord Axis Limited и Bellatrix Energy Ltd. - фигурируют и в списке крупнейших импортеров российских ресурсов в Латвии.
Nord Axis Ltd. была зарегистрирована в Гонконге за девять дней до полномасштабного вторжения России в Украину. Как писала Financial Times, ранее неизвестная компания быстро стала одним из крупнейших российских нефтетрейдеров и приобрела доли на несколько миллиардов в Vostok oil - гигантском месторождении в Арктике, разработку которого поддерживает президент России Владимир Путин.
В свою очередь, суда, зафрахтованные Bellatrix Energy Ltd, с июля 2023 года не менее 150 раз заходили в российские порты. Компания продала десятки миллионов тонн продукции российских государственных предприятий и получила ссуду в размере сотен миллионов долларов в одном из российских государственных банков, выяснили американские эксперты. США ввели против этой компании санкции. Но она продолжает работать через латвийские порты, поскольку в санкционный список ЕС не включена.
Второй и третий крупнейшие импортеры - Satka Alloys Trading SA и Omni Industries B.V. - зарегистрированы в Швейцарии и Нидерландах и занимаются поставками металлических сплавов на европейский, американский и другие рынки.
Первая компания занимается продукцией Саткинского чугуноплавильного завода, расположенного в Челябинской области. Это один из крупнейших производителей железных сплавов в России, сообщается на сайте компании.
В свою очередь, зарегистрированное в Нидерландах предприятие контролируется кипрским офшором Bonarda Investments Ltd., реальные владельцы которого неизвестны, но связи также ведут в Россию. Его владельцы опосредованно контролируют Косогорский металлургический завод и Краматорский металлургический завод в России.
У обеих компаний общий директор - Евгений Иванов. Его отец участвует в управлении холдинговой структурой, говорится в исследовании украинского Аналитического центра изучения и противодействия гибридным угрозам, посвященном российским инвестициям как части гибридной войны. "Включая Краматорский завод, этот холдинг контролирует 35-38% всего российского рынка сплавов железа, - говорится в исследовании. - Возможно, он принадлежит семье Ивановых ( хотя это маловероятно, учитывая его размеры, стратегическое значение и структурное расположение в России) или же каким-то другим структурам, скрытым под офшорами. Возможно, реальным владельцем этой структуры является Внешэкономбанк".
Зарегистрированная на Кипре Espentina в равных долях принадлежит российским бизнесменам Юрию Кушнерову и Александру Говору, которого называют одним из главных бенефициаров продолжающегося в России передела активов западных компаний после ее вторжения в Украину и введения санкций. Он купил бывшие рестораны McDonald's, патриотично переименовав их во "Вкусно - и точка", и бизнес по производству упаковки и одноразовой посуды финской компании Huhtamaki. Оба бизнесмена также владеют нефтеперерабатывающим заводом в Кемеровской области, сообщало агентство Reuters.
Ни одна из этих компаний на вопросы Re:Baltica не ответила.
Странные соседи
С Россией связана и зарегистрированная в Литве компания Ekspogrūdas, занимающаяся транзитом зерна. По данным Литовского регистра предприятий, ее владельцами являются граждане России Павел и Светлана Демидовы. Война этой компании очень пошла на пользу. Контора, состоящая всего из двух сотрудников, с нуля в 2020 году в течение двух лет достигла оборота в 46 млн евро и заработала 5,4 млн евро. В Литве это предприятие не знают, но российское издание Forbes отмечает, что Демидов - один из крупных игроков сельскохозяйственного сектора и владеет несколькими сахарными заводами на Кубани.
Компания KeyStone Shipping OÜ, занимающаяся перевозками битума, находится на четвертом месте среди крупнейших экспортеров российский продукции в Эстонии. Деловыми партнерами KeyStone Shipping были российские государственные компании "Газпром" и "Татнефть".
Не захотели общаться
Но вернемся к бизнесу в Латвии. Вторым по величине импортером российской продукции после лиепайских предприятий является Ventspils Grain Terminal (VGT). Он также в основном импортирует зерно и другую сельскохозяйственную продукцию. Стоимость импортированных VGT из России грузов в 2022-2023 гг. составила 87,5 млн долларов США, свидетельствуют данные Re:Baltica.
Последний годовой отчет компании за 2022 год показывает, что вторжение России в Украину негативно сказалось на ее бизнесе: прибыль сократилась более чем вдвое, а оборот упал на шестую часть. В отчете руководство компании объясняет это "сложными условиями, вызванными глобальными изменениями в мировой экономике, и неблагоприятными тенденциями в транзитной отрасли". Слово "война" в нем отсутствует.
На вопросы Re:Baltica в компании не ответили.
Не выразила желания пообщаться и компания Compass Transit - судовой агент, в состав владельцев которого входят люди из числа руководителей и акционеров BluOrBank и который является одним из крупнейших импортеров зерна.
Не ответила на вопросы также компания по перевалке и торговле нефтепродуктами OVI, импортер сжиженного газа Intergaz, терминал зерна и других сельскохозяйственных продуктов в Рижском свободном порту Alpha Osta (половина акций принадлежит компании, владеющей сельскохозяйственным кооперативом LATRAPS), экспедитор зерна Cargo Concept и терминал по перевалке наливных грузов и сельскохозяйственной продукции DG Termināls в Лиепайском порту.
Все дороги ведут в Центральную Азию?
Письменно ответить на вопросы о своем бизнесе были готовы импортеры газовых баллонов и автогаза Latvijas propāna gāze (LPG) и Rīgas Ogļu Termināls (ROT). Последняя компания опосредованно контролируется семьями олигархов Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса. В основном она занимается транзитом угля через Рижский порт.
В LPG заявили, что компания импортирует сжиженный нефтяной газ из России, но только 28% остается в Латвии, а остальное вывозится в Польшу, Литву, Эстонию и Украину. Компания отказалась уточнить, у каких российских нефтеперерабатывающих заводов она закупает продукцию, но указала, что старается закупать больше продукции на Мажейкяйском заводе и рассматривает альтернативные варианты поставок из Казахстана, Норвегии, США, а также танкерных перевозок.
Причина? В декабре 2024 года вступит в силу запрет ЕС на импорт сжиженного нефтяного газа (ранее под запретом были только газовые баллоны). Тогда и будет прекращено сотрудничество с Россией, которое предприятие надеется компенсировать сжиженным нефтяным газом из Казахстана, первую партию которого планируется импортировать уже в этом месяце.
"Главная проблема заключается в том, что пока невозможно заменить объемы российского нефтяного газа. Мы предлагаем вам как журналисту обратиться к правительству Латвии по вопросу о полном отказе от сотрудничества с Россией в сфере транзита, - пишет компания. - Прекращение сотрудничества с Россией означает отказ от возможностей транзита по российским железным дорогам, по которым также перевозятся товары из Казахстана, Китая и других стран". Это приведет к дефициту нефтяного газа в латвийской экономике, что, в свою очередь, создаст летом и осенью проблемы для зерносушилок, работающих на нефтяном газе. Отказ можно было бы компенсировать за счет танкерных поставок, но быстро это не произойдет. Поэтому следует обсудить возможность сотрудничать с Россией для сохранения транзита по железной дороге.
Председатель правления ROT Микелис Лапше сообщил, что предприятие не импортирует товары и сырье из России, поскольку уголь и нефтяной кокс после начала полномасштабного вторжения в Украину входят в санкционный список. У компании нет договоров ни с российскими, ни с белорусскими предприятиями. Появление ROT в списке крупных импортеров объясняется тем, что в российских таможенных декларациях отражены транзитные грузы, например, из Казахстана и Узбекистана, которые через порты Балтии идут дальше в пункты назначения по всему миру.
В 2022 и 2023 гг. основным бизнесом ROT была транспортировка угля из США, Колумбии, ЮАР и Казахстана, который далее в основном идет в Польшу и другие европейские страны, а также марганцевой руды из Габона и ЮАР, которую экспедиторы доставляют на российские заводы для производства сплавов железа. Однако ее объемы тоже снижаются - в прошлом году она составила четверть грузов ROT.
"Клиентами ROT являются различные международные экспедиторские, логистические и трейдерские компании, - пишет Лапше. - У нас нет прямых договоров с владельцами и покупателями грузов".
Требуют альтернатив
Единственным, кто согласился на беседу, стал председатель правления Liepāja Bulk Terminal Юрис Матвеев. Он назвал привычные аргументы - прямых договоров с Россией нет. Из 2,5 млн тонн зерна и другой продукции, которые за год переваливает терминал, в Латвии за два года хорошо если осталась 1000 тонн, а остальное отправляется далее европейским и американским потребителям. Владельцы инвестировали в терминал 50-70 млн евро, на предприятии работают 374 жителя Лиепаи, а налогов в прошлом году заплачено на 5,8 млн евро. Не повезут лиепайчане - повезут другие. Российское зерно, например, закупает второй по величине трейдер в США. "Все зарабатывают на этой войне. Не будьте наивными", - сказал Матвеев Re:Baltica.
"Больше всего нас беспокоит неизвестность и отсутствие решений - это будет стоить столько и столько. Вы же видите, какие идут дискуссии. Нет никаких вопросов: от этого направления нужно отказаться. Надо так надо - мы не против, но на это требуется несколько лет, - говорит Матвеев. - Но почему мы не говорим о том, что с тех пор, как пять лет назад в портах начался спад и было ясно, что грузы уходят в российские порты, мы ничего не сделали, чтобы наладить внутренние перевозки по железной дороге? Сколько уже министров сменилось, а дальше разговоров дело не пошло".
Он поясняет, что автотранспортный транзит обходится в 50 центов, а железнодорожный - в 2,5-3 евро за тонну. "Что реально было сделано для того, чтобы хотя бы внутри страны мы могли перевозить грузы зерна из Латгале по железной дороге? Ничего, а я как предприниматель теперь должен ответить, что переориентируюсь в течение дня, - говорит Матвеев. - Так какова же наша цель? Отказаться и ничего не делать или критиковать тех, кто продолжает работать и думает, как переориентироваться?"
Когда я задаю вопрос о том, может ли он как руководитель LBT гарантировать, что управляемые им компании не перевозят похищенное у Украины "кровавое" зерно, его терпение заканчивается: "Почему вы задаете такие глупые вопросы? Посмотрите на карту! (...) Какой смысл им везти сюда что-то с такими высокими ценами за проверку?".
Цена отказа
Министерство экономики недавно представило министрам и портам расчеты, что для латвийской экономики будет означать закрытие восточной границы.
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс недавно сказал, что сотрудничать с Россией - это как сидеть на пороховой бочке. Если отказаться от сотрудничества, для Латвии это будет означать, например, отсутствие роста или небольшой спад экономики в этом году. "Но это не что-то неподъемное. Да, это больно, но это не боль всей экономики. Если и будет рост безработицы, то временный и небольшой, потому что рынок труда все еще достаточно силен. (...) Это, скорее, вопрос отдельных компаний, отдельных секторов", - сказал Казакс.
Годовые отчеты крупнейших импортеров показывают, что в первый год войны все они получили прибыль. И вряд ли кто-то будет готов добровольно от нее отказаться.
Автор: Санита Емберга, Re:Baltica
Обработка данных: Греэте Палги
Графика и техническая поддержка: Мадара Эйхе
Перевод на русский и английский языки осуществлен информационным агентством LETA
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