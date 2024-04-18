Алчные до рублей 2.0. Кто они, крупнейшие импортеры российских ресурсов в Латвии?

"Больше всего нас беспокоит неизвестность и отсутствие решений - это будет стоить столько и столько. Вы же видите, какие идут дискуссии. Нет никаких вопросов: от этого направления нужно отказаться. Надо так надо - мы не против, но на это требуется несколько лет, - говорит Матвеев. - Но почему мы не говорим о том, что с тех пор, как пять лет назад в портах начался спад и было ясно, что грузы уходят в российские порты, мы ничего не сделали, чтобы наладить внутренние перевозки по железной дороге? Сколько уже министров сменилось, а дальше разговоров дело не пошло".

Он поясняет, что автотранспортный транзит обходится в 50 центов, а железнодорожный - в 2,5-3 евро за тонну. "Что реально было сделано для того, чтобы хотя бы внутри страны мы могли перевозить грузы зерна из Латгале по железной дороге? Ничего, а я как предприниматель теперь должен ответить, что переориентируюсь в течение дня, - говорит Матвеев. - Так какова же наша цель? Отказаться и ничего не делать или критиковать тех, кто продолжает работать и думает, как переориентироваться?"