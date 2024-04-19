Зритель телеканала снял видео, на котором видно, как трансляция прерывается и на экране появляется информация - "По техническим причинам телеканал недоступен". В свою очередь, вскоре после этого на канале прозвучали песни российских исполнителей и были показаны кадры различных событий в России, в том числе с военным содержанием. Это продолжалось около 18 минут, пока контент не был снова восстановлен.

Это произошло из-за кибератаки на спутник, обеспечивающий трансляцию, пояснили в Cert.lv. По мнению Cert.lv, служба безопасности Tet в этой ситуации поступила правильно. Первым делом восстановили сигнал. Во-вторых, чтобы подобные ситуации не повторялись, связь была переведена на волоконно-оптические кабели, на которые не влияют радиочастоты.

И Tet, и Cert.lv в настоящее время сотрудничают с украинскими органами безопасности, которые расследуют этот инцидент.

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности, заместитель руководителя Cert.lv Варис Тейванс объяснил TV3, что в конкретной ситуации спутниковый сигнал был перехвачен и передача началась из незаконного источника: "Это означает, что есть такие спутники, которые предоставляют эти услуги уже несколько десятилетий, и кибербезопасность не отвечает всем вызовам. Так ли это, пока говорить рано. Прояснение ситуации продолжается".

"Произошла помеха непосредственно спутниковой связи со стороны спутника, транслирующего украинский канал. Он не принадлежит Украине или Латвии. Запущен спутник из США.

Но кибератака не направлена ​​против инфраструктуры Латвии.

Однако благодаря тому, что этот спутник вещает на Латвию, этот эффект ощущался", - объясняет Тейванс.

Видео: Сюжет передачи TV3 ziņas на латышском языке

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