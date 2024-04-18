В среду на платформе Tet во время трансляции украинского канала Freedom в течение 20 минут звучали песни российских исполнителей и пропагандистские ролики, сообщает TV3.
На платформе Tet во время прямого эфира украинского канала показали российские пропагандистские ролики
Зритель телеканала снял и видео, на котором видно, как трансляция прерывается и на экране появляется информация - "По техническим причинам телеканал недоступен". В свою очередь вскоре после этого на канале прозвучали песни российских исполнителей и были показаны кадры различных событий в России, в том числе с военным содержанием.
Ведомство по предотвращению инцидентов с безопасностью информационных технологий Cert.lv сообщило, что связалось с Tet, чтобы выяснить ситуацию.
На предприятии Tet указали, что сигнал телеканала Freedom получают со спутника. Предприятие работает над детальным выяснением ситуации, о произошедшем проинформирован и поставщик телеканала. Кроме того, из телевизионного архива изъята запись за соответственный период времени.
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