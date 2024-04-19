"Мы не должны были пожениться". Давид Круминьш о неизвестных подробностях отношений с Яной Брук

История любви бывшего военного Давида Круминьша и инфлюенсера Яны Брук была публичной с самого начала, поскольку они оба встретились на шоу знакомств Mila kemperī. Развод также был публичным. В ток-шоу Zilonis studijā Давид рассказал не только об их отношениях, но и о том, о чем до сих пор не рассказывал.
Давид и Яна познакомились во время участия в телешоу Mīla kemperī, в котором они одержали победу, после чего оба отправились в Лас-Вегас, где пообещали друг другу вечную любовь. По мнению Давида, этой свадьбы вообще не должно было быть, поскольку они расстались еще до отъезда в Лас-Вегас.
"На самом деле история гораздо сложнее, в том смысле, что мы расстались еще до свадьбы и по идее мы не должны были даже пожениться. Идея была в том, что мы скажем слово "нет". Я ожидал, что она это скажет, но она этого не сделала, и я тоже". Оба решили продолжить отношения.
Однако решение пожениться было спонтанным. "Когда мы уехали в Лас-Вегас, эмоции снова взяли верх, мы снова вошли в образ жизни рок-звезд и подумали - давай снова двигаться дальше", - говорит Давид.
Общественность узнала о разводе пары от Яны - она сообщила об этом в посте в Instagram. Давид говорит, что они не договаривались о том, как сообщить об этом публично. Он утверждает, что не стал бы объявлять о разводе публично, поскольку в соцсетях не показывают две "святые вещи" - семью и отношения.
Тем временем Яна продолжала комментировать свои неудавшиеся отношения и сравнивала этот брак с татуировкой, сделанной в нетрезвом виде. Что чувствовал Давид в тот момент? "Даже не знаю. Я не слежу за ней в соцсетях. Недавно у нас была годовщина свадьбы или что-то в этом роде, и мне пишут, что Яна что-то публикует в своих сториз. Что было, то было. Я сохраняю хорошие воспоминания. Желания возвращаться к негативному у меня нет", - отмечает Давид.
Расставаясь, Яна сказала, что эти отношения были важны для Давида из-за узнаваемости. Повысило ли это событие известность Давида? До встречи с Яной Брук на шоу Mīla kemperī Давид вообще не знал, кто она такая, поскольку минимально пользуется социальными сетями. "Это было определенно не ради славы", - уверяет Давид.
Уже сообщалось, что после развода Яна также более подробно рассказала об их отношениях и разводе, который оказался для нее болезненным по нескольким причинам.
Полностью интервью смотрите в программе TV3 Zilonis studijā!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!