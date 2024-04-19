"Мы не должны были пожениться". Давид Круминьш о неизвестных подробностях отношений с Яной Брук

Давид и Яна познакомились во время участия в телешоу Mīla kemperī, в котором они одержали победу, после чего оба отправились в Лас-Вегас, где пообещали друг другу вечную любовь. По мнению Давида, этой свадьбы вообще не должно было быть, поскольку они расстались еще до отъезда в Лас-Вегас.

"На самом деле история гораздо сложнее, в том смысле, что мы расстались еще до свадьбы и по идее мы не должны были даже пожениться. Идея была в том, что мы скажем слово "нет". Я ожидал, что она это скажет, но она этого не сделала, и я тоже". Оба решили продолжить отношения.

Однако решение пожениться было спонтанным. "Когда мы уехали в Лас-Вегас, эмоции снова взяли верх, мы снова вошли в образ жизни рок-звезд и подумали - давай снова двигаться дальше", - говорит Давид.