США могут отправить в Украину дополнительных военных советников

Он подчеркнул, что военные советники в Украине не будут участвовать в боевых действиях.

"Во время этого конфликта Министерство обороны пересмотрело и скорректировало наше присутствие в стране в соответствии с меняющимися условиями безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве", - сказал Райдер.

Представитель Пентагона заявил, что военные советники будут выполнять определенные консультативные функции. Несмотря на то, что они являются сотрудниками Минобороны США, работать они будут под руководством дипмиссии, сообщает американское издание Politico.

Как рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией, дополнительные военные советники будут следить за логистикой и поставками вооружения из США. Они также помогут украинской армии обслуживать полученное вооружение.

Конкретное количество дополнительных советников Райдер не назвал. Между тем два источника Politico утверждают, что в Украине будет 60 военных советников США.

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