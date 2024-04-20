I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.



Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов США, обе партии и лично спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона за решение, "которое удерживает историю на правильном пути".

"Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, предотвратит расширение войны, спасет тысячи и тысячи жизней и поможет обеим нашим странам стать сильнее", - написал Зеленский в соцсети X.

Глава Украины также выразил надежду, что закон поддержит Сенат и Джо Байден. "Спасибо, Америка", - написал Зеленский в конце публикации.

Ранее анонимные американские чиновники сообщили The Washington Post, что Украина получит первую партию оружия из США "менее чем через неделю" после того, как Конгресс примет новую программу помощи Киеву, а Байден - подпишет ее.

Ранее источники в Пентагоне сообщили СМИ, что американские военные уже приступили к сборке новой партии вооружения для Украины, которая будет передана, как только Конгресс даст согласие.

Что именно войдет в первую партию оружия и в каком количестве пока не известно. The Washington Post предполагает, что там точно окажутся 155-миллиметровые боеприпасы для артиллерии и ракет "средней дальности". Украина также, вероятно, получит дополнительное оборудование ПВО, в частности зенитные ракеты.

Верхняя палата Конгресса – Сенат – обещает быстро одобрить законопроект, если он будет успешно принят нижней палатой. Сенаторы также хотят как можно скорее отправить законопроект на подпись Байдену.

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