Члены нижней палаты американского Конгресса одобрили законопроект о выделении Украине военной помощи в размере более 60 млрд долларов. В поддержку законопроекта проголосовали 311 конгрессменов, против - 112, сообщает "Медуза".
Документ предусматривает выделение Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы около 23 млрд предназначены для пополнения американских запасов оружия, 11 млрд - на финансирование операций США в регионе, около 14 млрд - на покупку современных систем вооружения и обороны, а непосредственно на вооружение для Украины - 23,2 млрд долларов.
Документ также обязывает президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, однако глава Белого дома Джо Байден может отложить это решение, если сочтет, что передача ATACMS может навредить интересам нацбезопасности США.
Конгресс с прошлой осени не мог одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между Республиканской и Демократической партиями. Пакет помощи для Киева входил в единый законопроект о национальной безопасности США, который республиканцы не хотели принимать из-за отсутствия в нем мер по охране границы США.
В апреле вместо единого законопроекта были представлены проекты отдельных законов о помощи Украине, Израилю и Тайваню и законопроект о нацбезопасности США, касающийся использования замороженных активов РФ для помощи Украине, блокировки соцсети TikTok и новых санкций против Ирана.
I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024
Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов США, обе партии и лично спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона за решение, "которое удерживает историю на правильном пути".
"Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, предотвратит расширение войны, спасет тысячи и тысячи жизней и поможет обеим нашим странам стать сильнее", - написал Зеленский в соцсети X.
Глава Украины также выразил надежду, что закон поддержит Сенат и Джо Байден. "Спасибо, Америка", - написал Зеленский в конце публикации.
Ранее анонимные американские чиновники сообщили The Washington Post, что Украина получит первую партию оружия из США "менее чем через неделю" после того, как Конгресс примет новую программу помощи Киеву, а Байден - подпишет ее.
Ранее источники в Пентагоне сообщили СМИ, что американские военные уже приступили к сборке новой партии вооружения для Украины, которая будет передана, как только Конгресс даст согласие.
Что именно войдет в первую партию оружия и в каком количестве пока не известно. The Washington Post предполагает, что там точно окажутся 155-миллиметровые боеприпасы для артиллерии и ракет "средней дальности". Украина также, вероятно, получит дополнительное оборудование ПВО, в частности зенитные ракеты.
Верхняя палата Конгресса – Сенат – обещает быстро одобрить законопроект, если он будет успешно принят нижней палатой. Сенаторы также хотят как можно скорее отправить законопроект на подпись Байдену.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!