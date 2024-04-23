Бриедис сделал своеобразное денежное предложение белорусскому блогеру, осужденному за избиение девушки

Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, недавно оказался в центре внимания СМИ после инцидента, когда мальчик, подошедший к президенту 11 марта, попросил сняться с ним и передать пожелания его мнимому другу - скандальному треш-стримеру. Тогда Бурим заявлял в социальных сетях, что заплатит 2 млн долларов, если кто-то организует для него приветствие от главы какого-либо государства. Видеоблогер часто предлагает своим подписчикам различные задания, за выполнение которых обещает большие деньги.

Латвийский боксер Майрис Бриедис выйдет на ринг 18 мая в рамках того же шоу, где состоится долгожданный бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Бриедис предложил скандальному блогеру выйти на ринг против Джая Опетаи в майке с его изображением - "за один млн долларов":

Mellstroy у меня к тебе предложение💥💥



Как 3-кратный чемпион мира по боксу, которому предстоит бой 18.05 в самом престижном мероприятии по боксу ТОП уровня, которое пройдет в Саудовской Аравии.



Я предлагаю за 1000000$ 🍋выйти на ринг в майке с твоим изображением… pic.twitter.com/lbfiwyCF7I — Mairis Briedis (@BriedisMairis) April 23, 2024

Видеоблогер прославился в 2020 году, когда во время прямого эфира в России схватил девушку за голову и несколько раз ударил ее об стол. За это в РФ на него завели уголовное дело. На него также были заведены уголовные дела в Беларуси (за порнографию) и в ОАЭ (за оскорбления). Он был заблокирован такими платформами, как YouTube и Twitch, из-за рекламы азартных игр.

В мае Бриедис проведет первый бой с июля 2022 года, когда решением судей он проиграл Опетае.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!