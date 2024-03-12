Видео ⟩ Президент Литвы после инцидента с белорусским видеоблогером не планирует отказываться от селфи с жителями

Так администрация отреагировала на инцидент, когда мальчик, подошедший к президенту 11 марта, попросил сняться с ним и передать пожелания его мнимому другу - скандальному треш-стримеру Андрею Буриму из Беларуси, известному в соцсетях под ником Mellstroy.

"Несмотря на то, что ребенок, обращавшийся вчера к президенту на Площади Независимости, скрыл цель - попросить передать пожелания своему "другу", президент продолжит делать селфи с детьми и взрослыми, которые об этом просят", - говорится в комментарии президентского офиса, переданном BNS во вторник.

Бурим ранее сообщил в социальных сетях, что заплатит 2 млн долларов, если кто-то организует для него приветствие от главы какого-либо государства.

Видеоблогер прославился в 2020 году, когда во время прямого эфира в России схватил девушку за голову и несколько раз ударил ее об стол. За это в РФ на него завели уголовное дело. На него также были заведены уголовные дела в Беларуси (за порнографию) и в ОАЭ (за оскорбления). Он был заблокирован такими платформами, как YouTube и Twitch, из-за рекламы азартных игр.

"Пользуясь случаем, президент предлагает молодежи отличать добро от зла ​​в социальных сетях, а родителям - говорить с детьми об опасности вредного контента в социальных сетях, учить их осознанности", - комментируют инцидент в администрации президента.

В комментарии также отмечается, что во время публичных мероприятий президент всегда неформально общается с обращающимися к нему людьми, зачастую и с представителями молодого поколения.

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