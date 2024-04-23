В Литве ужесточают правила для граждан Беларуси и РФ, но не будут ограничивать их поездки

Парламент Литвы во вторник, 23 апреля, отклонил предложения ограничить поездки граждан России и Беларуси в свои страны, но предпринял шаг к принятию закона о расширении государственных санкций против стран-агрессовов и ужесточении условий для граждан Беларуси.
20 депутатов Сейма проголосовали за предложение лишить временного вида на жительство (ВНЖ) в Литве граждан России и Беларуси, которые ездят на родину чаще одного раза в год. Против проголосовали 47 депутатов, 45 воздержались.
За предложение разрешить только одну поездку раз в три месяца проголосовал 41 депутат, 37 были против, 39 воздержались.
Первое предложение было выдвинуто группой депутатов, второе - парламентской комиссией по национальной безопасности и обороне.
Хотя предложение об ограничении поездок не было одобрено, законопроект о продлении санкций Литвы против граждан России и Беларуси еще на год прошел в парламенте во втором чтении 82 голосами за, трое были против и 34 депутата воздержались.
Для принятия закона потребуется еще третье чтение в парламенте.
Действующий закон о санкциях, принятый в прошлом году, наложил ограничения на получение виз и статуса электронного резидента гражданами России и Беларуси.
На граждан России также распространяются дополнительные ограничения на въезд в Литву и приобретение недвижимости в этой стране. Литва также временно отказывается принимать их заявления на получение вида на жительство.
В новой редакции закона предлагается ввести дополнительные ограничения для граждан Беларуси, поскольку литовские спецслужбы предупредили об усилении активности белорусских спецслужб с использованием собственных граждан в Литве.
Законопроект предусматривает дополнительную оценку рисков относительно граждан Беларуси, прибывающих по шенгенским визам, с учетом возможных угроз общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям.
Во вторник Сейм Литвы также поддержал предложение о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения, конкретный список будет составлен правительством.
Парламент также поддержал проект поправок, которые предусматривают отмену разрешений на временное проживание гражданам России и Беларуси, которые сознательно, публично и систематически распространяют ложную информацию, противоречащую интересам общества или государства, либо публично поддерживают акты агрессии.
Законопроект также запрещает гражданам как России, так и Беларуси без разрешения на временное или постоянное проживание приобретать недвижимость в Литве.
Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, проживающая в Вильнюсе, возражала против принятия новых ограничений. Она считает, что они несправедливо связывают простых граждан Беларуси с режимом Александра Лукашенко и поэтому необоснованны.
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