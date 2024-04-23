В Литве ужесточают правила для граждан Беларуси и РФ, но не будут ограничивать их поездки

20 депутатов Сейма проголосовали за предложение лишить временного вида на жительство (ВНЖ) в Литве граждан России и Беларуси, которые ездят на родину чаще одного раза в год. Против проголосовали 47 депутатов, 45 воздержались.

За предложение разрешить только одну поездку раз в три месяца проголосовал 41 депутат, 37 были против, 39 воздержались.

Первое предложение было выдвинуто группой депутатов, второе - парламентской комиссией по национальной безопасности и обороне.

Хотя предложение об ограничении поездок не было одобрено, законопроект о продлении санкций Литвы против граждан России и Беларуси еще на год прошел в парламенте во втором чтении 82 голосами за, трое были против и 34 депутата воздержались.

Для принятия закона потребуется еще третье чтение в парламенте.

Действующий закон о санкциях, принятый в прошлом году, наложил ограничения на получение виз и статуса электронного резидента гражданами России и Беларуси.