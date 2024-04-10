В Литве ужесточают правила. Белорусам нельзя ездить домой?

"Если есть проблемы с безопасностью, гарантии для бизнеса уже не так важны"

Адвокат подчеркивает, что власти следят за соблюдением прав бизнеса, но "они заканчиваются, когда есть угроза государству или общественной безопасности". Обжаловать решение об аннулировании ВНЖ можно в суде. На это время иностранец может оставаться в Литве. Однако, по словам Светланы Наумчик, депутаты планируют изменить и эту норму. "С 1 июля собираются принять закон, согласно которому, на период рассмотрения жалобы нужно будет выехать из Литвы. Парламент в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Если нововведение примут, нужно будет обращаться в суд с дополнительной просьбой - обеспечить нахождение в Литве, пока не будет принято решение по жалобе. На практике суды не часто одобряют такие ходатайства".

Владелец и генеральный директор компании Flatlogic Филипп Дайнеко считает, что миграционные условия в Литве не всегда предсказуемы. 12 лет назад он зарегистрировал в Вильнюсе свою компанию, а после 2020 сам окончательно переехал в Литву, так как активно участвовал в демократическом движении. Позже к нему присоединилась и супруга. "У нас были основания подавать прошение о гуманитарном ВНЖ, но мы не хотели дополнительно нагружать государство, мы сами себя обеспечиваем, решили оформить Blue Card. Через полтора года супруга получила сообщение из Департамента миграции, что ее документ будет аннулирован", - вспоминает он.

Когда жена получала ВНЖ, действовало правило, что зарплата должна быть равна трем средним зарплатам в Литве, позже этот показатель был снижен до 1,5 раза. "Супруга уточняла у бухгалтера, когда ей снизили зарплату, по новому закону проблем не должно было возникнуть. Но в итоге департамент начал проверку, нам дали 14 дней на то, чтобы покинуть страну. Вернуться в Беларусь мы не могли, нам там угрожает опасность, - объясняет Дайнеко. - В итоге мы подали документы на новый ВНЖ, для нас это был огромный стресс. Условия для бизнеса в Литве хорошие, но на первом месте всегда стоит безопасность, и если с этим есть проблемы, гарантии для бизнеса уже не так важны".

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