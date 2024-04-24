Рейтинг партий перед выборами в Европарламент: лидеры теряют поддержку избирателей

За Нацобъединением следуют "Новое Единство", за которое планируют голосовать 7,5% респондентов, и "Согласие" с поддержкой 6,9%.

По сравнению с мартовским рейтингом "Новое Единство" и "Согласие" поменялись местами.

В марте за Нацобъединение были готовы проголосовать 12,7% избирателей, за "Согласие" - 8,9%, за "Новое Единство" - 8,7%.

В апрельском опросе 6,6% респондентов поддержали "Прогрессивных", 4,9% - партию "Латвия на первом месте" (ЛПМ), 4,3% - "Объединенный список", 3,8% - "Стабильности!", 3,2% - "Для развития Латвии".

По сравнению с мартовским опросом возросла поддержка "Прогрессивных", в то время как число готовых голосовать за ЛПМ несколько уменьшилось.

Если бы выборы в Европарламент состоялись в апреле, за "Суверенную власть" проголосовали бы 2,6%, за Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 2,5%, за Новую консервативную партию (НКП) - 1,7%, за "Младолатышей" - 1,1%, за Партию центра - 1,1% избирателей.

21,5% респондентов в апреле затруднились сказать, за кого бы они проголосовали на выборах в Европарламент, а 18,4% заявили, что не будут голосовать.

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