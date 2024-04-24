Большинство жителей, скорее всего, примут участие в выборах в Европарламент

Отвечая на вопрос, что больше всего мотивирует на участие в выборах в Европарламент, 28,7% опрошенных заявили, что мотивирующим фактором было бы, если бы избранные депутаты и партии выполняли предвыборные обещания, 26,1% - если бы в списке были кандидаты в депутаты, которые нравятся, 23,7% - если бы была уверенность, что в стране что-то изменится, а 21,9% были бы мотивированы, если бы была возможность отозвать избранных депутатов, которые плохо работают или потеряли доверие.

20,1% участников опроса выразили мнение, что к голосованию мотивировало бы, если бы кандидаты, получившие много вычеркиваний, не избирались депутатами и не назначались на высокие должности, 20% - если бы избирательный участок был близко к дому, 17,2% - если бы можно было голосовать за кандидатов из разных списков, 15,8% - если бы было больше информации о партиях и кандидатах в депутаты, 15,4% - если бы в списке были кандидаты, известные самому голосующему, 14,1% - если бы была возможность голосовать в интернете, 13,6% - если бы была уверенность, что кандидаты, поддержанные голосовавшим, будут избраны.

Респондентам также был задан вопрос, какой была бы их реакция, если бы их голос попытались купить. В ответ 50,8% опрошенных заявили, что отказались бы принимать деньги или какие-либо другие блага, 21,3% сообщили бы в избирательную комиссию, а 20,5% - в полицию. 9,9%, признались, что приняли бы предложенные деньги или другие блага, но проголосовали бы за тех, за кого сочли бы нужным голосовать сами. Еще 6,6% заявили, что сообщили бы о случившемся в соцсетях. Приняли бы предложение и проголосовали бы за конкретную политическую силу 1,7% опрошенных. 10,1% опрошенных затруднились ответить, как поступили бы в таком случае.

Выборы в Европарламент в Латвии состоятся в начале июня.

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