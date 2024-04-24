Большинство жителей, скорее всего, примут участие в выборах в Европарламент

Большинство имеющих право голоса, скорее всего, примут участие в выборах в Европейский парламент, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
29,5% опрошенных заявили, что обязательно примут участие в выборах в Европарламент, а еще 34,3% ответили, что примут участие в выборах с наибольшей вероятностью, сообщили агентству LETA в ЦИК.
При этом 14% респондентов признались, что точно не будут участвовать в этих выборах, а 13,1% предположили, что не примут участия в выборах с наибольшей вероятностью. 9,2% опрошенных затруднились ответить на вопрос об участии в выборах.
Отвечая на вопрос о причинах, по которым жители решили принять участие в выборах в Европарламент, большинство, или 43,1%, заявили, что это обязанность гражданина. Еще 17,7% отметили, что таким образом надеются обеспечить лучшее будущее и перемены, а 13,2% хотят поддержать какую-либо конкретную политическую партию или кандидата; еще 7,7% участвуют в выборах всегда, а 6% признались, что проголосуют, чтобы конкретная партия или кандидат получили как можно меньше мест.
Респондентов также спрашивали о причинах, по которым они не планируют участвовать в выборах в Европарламент. В ответ на это большинство, или 35,6%, заявили, что не видят в этом смысла. 19,4% опрошенных заявили, что не знают, за кого голосовать, или им не за кого голосовать, а 11% признались, что их не интересует политика и связанные с ней вопросы. Еще 10,5% считают, что их голос ни на что не повлияет, а 6,6% опрошенных просто не хотят голосовать.
Отвечая на вопрос, что больше всего мотивирует на участие в выборах в Европарламент, 28,7% опрошенных заявили, что мотивирующим фактором было бы, если бы избранные депутаты и партии выполняли предвыборные обещания, 26,1% - если бы в списке были кандидаты в депутаты, которые нравятся, 23,7% - если бы была уверенность, что в стране что-то изменится, а 21,9% были бы мотивированы, если бы была возможность отозвать избранных депутатов, которые плохо работают или потеряли доверие.
20,1% участников опроса выразили мнение, что к голосованию мотивировало бы, если бы кандидаты, получившие много вычеркиваний, не избирались депутатами и не назначались на высокие должности, 20% - если бы избирательный участок был близко к дому, 17,2% - если бы можно было голосовать за кандидатов из разных списков, 15,8% - если бы было больше информации о партиях и кандидатах в депутаты, 15,4% - если бы в списке были кандидаты, известные самому голосующему, 14,1% - если бы была возможность голосовать в интернете, 13,6% - если бы была уверенность, что кандидаты, поддержанные голосовавшим, будут избраны.
Респондентам также был задан вопрос, какой была бы их реакция, если бы их голос попытались купить. В ответ 50,8% опрошенных заявили, что отказались бы принимать деньги или какие-либо другие блага, 21,3% сообщили бы в избирательную комиссию, а 20,5% - в полицию. 9,9%, признались, что приняли бы предложенные деньги или другие блага, но проголосовали бы за тех, за кого сочли бы нужным голосовать сами. Еще 6,6% заявили, что сообщили бы о случившемся в соцсетях. Приняли бы предложение и проголосовали бы за конкретную политическую силу 1,7% опрошенных. 10,1% опрошенных затруднились ответить, как поступили бы в таком случае.
Выборы в Европарламент в Латвии состоятся в начале июня.
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