22-летняя Мария не могла предположить, что поход к популярному специалисту в сфере красоты может обернуться кошмаром, потому что везде читала только хорошие отзывы...

TVNET+ рассказывает историю неудачной процедуры с применением ботокса, которая широко разошлась в латвийском блогерском сообществе.

"К ней ходит много блогеров"

"Этого косметолога мне посоветовала моя подруга, и к ней также ходит очень много моих знакомых блогеров", - начала свой рассказ 22-летняя Мария.

28 марта она пришла на консультацию к доктору Ольге Корякиной по адресу ул. Кр. Валдемара, 38-204. Марию не смутило, что кабинет расположен в обыкновенном офисном здании. На двери нет никаких табличек, которые бы говорили о том, что здесь принимает врач-дерматолог или косметолог. В кабинете были сертификаты и дипломы на стенах, но на них девушка не обращала внимания.

"Изначально я думала, что я к ней пойду и она меня отговорит. Скажет - тебе 22 года, зачем тебе эти инъекции? Я вообще хотела сделать только одну инъекцию, а она мне начала говорить, что у меня вообще все плохо с лицом. Ты же медийная личность, тебе надо выглядеть хорошо. То есть она меня начала заверять, убеждать в том, что мне нужно больше инъекций сделать", - вспоминает девушка.

Процедуру с применением ботокса Мария делала впервые. Она не сразу согласилась и ушла домой подумать. Ольга Корякина озвучила сумму процедуры - 500-600 евро. Узнав, что Мария - блогер, она предложила процедуру в два этапа, каждый из которых по 170 евро.

Отек на лице Марии после процедуры Фото: Из личного архива