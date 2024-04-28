"Так говорят. Я, когда был маленький, от него самого не слышал, но говорят, что да. "Буллит" - нигде такого слова нет, кроме русского языка. По-латышски bullītis - это бычок, который идёт, играется как бы, потому что во время буллита ты без напряжения идёшь, шайбу водишь. Не знаю, это правда или нет, но такая версия есть".

Ещё один интересный факт - в латышском языке термины "вбрасывание" и "бросок" различаются (iemetiens и metiens), где предлог "ie" переводится как "в". Некоторые источники утверждают, что переводчики хоккейных методичек с латышского языка на русский перевели и этот предлог.

"Ну да, потому что латыши были основателями хоккея для России. Они учили русских, которые до этого играли в хоккей с мячом. Так что латыши были теми, кто обучил русских играть в хоккей".

Харийсы трёх разных поколений династии Витолиньшей заслуживают глубокого уважения и благодарности своим семейным вкладом в развитие латвийского хоккея. Подобной семьи в латвийском хоккее просто нет. У главного тренера сборной Латвии две дочери, но и они очень любят хоккей.