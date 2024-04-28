"Латыши учили русских, которые до этого играли в хоккей с мячом". Витолиньш об отце и деде

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш посетил студию RUS TVNET и в эфире программы "Мне только спросить" рассказал о своей суеверности, талисмане от жены, а также об отце и дедушке, который придумал слово "буллит".
Витолиньш признался, что он довольно суеверный человек. С годами с этим стало проще, а когда он был хоккеистом, у него было много разных ритуалов.
"У каждого хоккеиста, я думаю, в день игры есть какой-то конкретный порядок дня. Как у тренера уже поменьше, но всё равно что-то всегда есть такое, что тебя заставляет думать, что это помогает. Это, по-моему, у всех людей. У спортсменов это, может быть, чуть побольше, чем у простых людей, которые выполняют свою работу или что-то делают. Это как бы помогает тебе быть увереннее".
На руке у Витолиньша, кстати, можно заметить браслет с подковой на счастье. По словам тренера, это был подарок от жены перед прошлым чемпионатом мира. Как мы видим, талисман и правда работает!
Витолиньш из легендарной хоккейной семьи - его отец Харийс Харьевич Витолиньш играл в хоккей на профессиональном уровне за рижские команды "Даугава" и РВЗ, а его дед Харийс Юрьевич Витолиньш был одним из пионеров латвийского и советского хоккея. Он играл за сборную Латвии на довоенных чемпионатах мира и Европы. По одной из версий, именно дед тренера сборной Латвии придумал слово "буллит".
"Так говорят. Я, когда был маленький, от него самого не слышал, но говорят, что да. "Буллит" - нигде такого слова нет, кроме русского языка. По-латышски bullītis - это бычок, который идёт, играется как бы, потому что во время буллита ты без напряжения идёшь, шайбу водишь. Не знаю, это правда или нет, но такая версия есть".
Ещё один интересный факт - в латышском языке термины "вбрасывание" и "бросок" различаются (iemetiens и metiens), где предлог "ie" переводится как "в". Некоторые источники утверждают, что переводчики хоккейных методичек с латышского языка на русский перевели и этот предлог.
"Ну да, потому что латыши были основателями хоккея для России. Они учили русских, которые до этого играли в хоккей с мячом. Так что латыши были теми, кто обучил русских играть в хоккей".
Харийсы трёх разных поколений династии Витолиньшей заслуживают глубокого уважения и благодарности своим семейным вкладом в развитие латвийского хоккея. Подобной семьи в латвийском хоккее просто нет. У главного тренера сборной Латвии две дочери, но и они очень любят хоккей.
"Моя жена очень переживала. Но потом я говорю: дочки же точно так же могут продолжать род. Будут дети, почему они не могут имя дать? Всё равно то же самое. Поначалу все такие: ну да, как так? Я люблю своих дочек, я горжусь ими. Я думаю, что дочки однозначно знают историю, и я думаю, надеюсь, что если когда-то будет мальчик, то кто-то, может, назовёт", - смеётся тренер.
"Они очень любят хоккей, переживают. У них свои ритуалы, лучше не подходить. Я даже не спрашиваю. Вообще не пропускают ни одной игры. Старшая работает, младшая учится, но в свободное время игры не пропускают. На прошлом чемпионате младшая была с первого до последнего дня, а старшая приезжала. Но хоккейные матчи сборной Латвии они ни одного не пропускают".
Также Витолиньш рассказал о том, как после прошлого чемпионата мира тренеры латвийской сборной дали друг другу слово - если случится победа в матче за третье место, то они пойдут купаться в озеро рядом с отелем. Обещание пришлось выполнять, несмотря на то, что вода в водоёме Тампере была необычайно холодная.
Полное интервью с Харийсом Витолиньшем:
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