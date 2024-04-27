Трагедия рейса "Аэрофлота": последние слова пилота, который дал своему сыну "порулить"

Это был первый международный полет детей летчика Ярослава Владимировича Кудринского. Кудринский впустил своих детей в кабину и позволил сыну и дочери сесть на место пилота.

Когда 15-летний Эльдар сел в кресло пилота, он деактивировал систему автопилота, а через некоторое время увидел, что самолет накренился вправо.

Пилоты не заметили предупреждающий сигнал о том, что что-то случилось с автопилотом.

Через некоторое время пилоты попытались восстановить управление самолетом.

Хотя им удалось выровнять самолет, к тому времени они потеряли высоту и разбились.

В ходе расследования катастрофы стали известны последние слова пилота, записанные "черным ящиком". Было слышно, что в последние минуты полета Кудринский кричал сыну, чтобы тот отошел от управления самолетом.

Он сказал: "Эльдар, выходи! Вылезай, Эльдар! Иди назад, иди назад, Эльдар! Ты видишь опасность. Выходи! Выходи! Выходи, говорю!".

Всего через две минуты и шесть секунд после инцидента рейс 593 разбился в горном массиве Кузнецкий Алатау на юге России.

Расследование также установило, что программа подготовки пилотов не предусматривала порядок действий в подобных ситуациях.

RUS TVNET рассказывал еще об одной авиакатастрофе, которая произошла 20 октября 1986 года в России и была вызвана пари между пилотом и его помощником.

В некоторых случаях ошибка пилота является единственной причиной фатальной авиакатастрофы. Одним из таких примеров является рейс 6502 воздушного перевозчика "Аэрофлот" в Советском Союзе, который разбился, унеся жизни 70 человек.

В то время Комитет государственной безопасности (КГБ) строго контролировал СМИ, поэтому фотографии катастрофы самолета были скрыты от общественности.

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