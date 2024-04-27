Трагедия рейса "Аэрофлота": последние слова пилота, который дал своему сыну "порулить"

В 1994 году капитан рейса номер 593 Москва - Гонконг авиакомпании "Аэрофлот", желая быть хорошим отцом, позвал своих детей в кабину пилотов и позволил 15-летнему сыну поиграть с управлением самолетом. Тот случайно отключил автопилот, и экипаж не смог справиться с управлением. Самолет врезался в горный хребет Кузнецкий Алатау. Погибли 75 человек. Теперь стали известны последние слова пилота, записанные "черным ящиком" самолета, сообщают зарубежные СМИ.
Это был первый международный полет детей летчика Ярослава Владимировича Кудринского. Кудринский впустил своих детей в кабину и позволил сыну и дочери сесть на место пилота.
Когда 15-летний Эльдар сел в кресло пилота, он деактивировал систему автопилота, а через некоторое время увидел, что самолет накренился вправо.
Пилоты не заметили предупреждающий сигнал о том, что что-то случилось с автопилотом.
Через некоторое время пилоты попытались восстановить управление самолетом.
Хотя им удалось выровнять самолет, к тому времени они потеряли высоту и разбились.
В ходе расследования катастрофы стали известны последние слова пилота, записанные "черным ящиком". Было слышно, что в последние минуты полета Кудринский кричал сыну, чтобы тот отошел от управления самолетом.
Он сказал: "Эльдар, выходи! Вылезай, Эльдар! Иди назад, иди назад, Эльдар! Ты видишь опасность. Выходи! Выходи! Выходи, говорю!".
Всего через две минуты и шесть секунд после инцидента рейс 593 разбился в горном массиве Кузнецкий Алатау на юге России.
Расследование также установило, что программа подготовки пилотов не предусматривала порядок действий в подобных ситуациях.
RUS TVNET рассказывал еще об одной авиакатастрофе, которая произошла 20 октября 1986 года в России и была вызвана пари между пилотом и его помощником.
В некоторых случаях ошибка пилота является единственной причиной фатальной авиакатастрофы. Одним из таких примеров является рейс 6502 воздушного перевозчика "Аэрофлот" в Советском Союзе, который разбился, унеся жизни 70 человек.
В то время Комитет государственной безопасности (КГБ) строго контролировал СМИ, поэтому фотографии катастрофы самолета были скрыты от общественности.
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