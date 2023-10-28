Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта в мире. Правда, в редких случаях случаются аварии, перерастающие в крупные катастрофы. Одна из них произошла 20 октября 1986 года в России, и она была вызвана пари между пилотом и его помощником.

В некоторых случаях ошибка пилота является единственной причиной фатальной авиакатастрофы. Одним из таких примеров является рейс 6502 воздушного перевозчика "Аэрофлот" в Советском Союзе, который разбился, унеся жизни 70 человек.

В то время Комитет государственной безопасности (КГБ) строго контролировал СМИ, поэтому фотографии катастрофы самолета были скрыты от общественности.

Начальник противопожарной службы полковник Карпов встретился с сотрудниками КГБ, прибывшими на место через несколько минут после катастрофы. После этого Карпов тайной вывез фотографии с места аварии, и лишь спустя много лет снимки появились в публичном пространстве.