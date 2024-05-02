Долги по алиментам по-прежнему остаются в Латвии болезненной проблемой. По последним данным, число зарегистрированных должников превышает 40 тысяч. На эту тему открыто высказались и общественные деятели, заявив, что именно вопрос алиментов после развода является одним из самых болезненных. Представители Фонда гарантирования алиментов (UGF) рассказали об обязанностях родителей, размере алиментов, взысканиях и других важных моментах для защиты прав и интересов ребенка.