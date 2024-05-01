Видео Новая информация о трагедии в Иманте, где трамвай насмерть сбил женщину

Несчастный случай произошел на остановке Bebru iela ("Улица Бебру").

Большинство трамвайных остановок в Риге расположены посередине улицы, и чтобы добраться до них, жителям приходится переходить проезжую часть. Проспект Курземес в Иманте не является исключением, хотя здесь есть специально спроектированный пешеходный переход.

Передача наблюдала, как в течение получаса не менее 10 человек перешли дорогу в неположенном месте, большинство из них всего в 15 метрах от перехода. Несколько жителей также прошли вдоль трамвайных путей, понимая, что это небезопасно.

В понедельник, 29 апреля, погибла женщина, которая, возможно, шла на ту же остановку общественного транспорта. На повороте с проспекта Курземес на улицу Бебру трамвай, направлявшийся в Иманту, наехал на женщину.

"В Риге, на проспекте Курземес, возле трамвайной остановки Bebru iela, водитель трамвая сбил пешехода - женщину 1943 года рождения, которая скончалась на месте. Госполиция возбудила уголовное дело по данному инциденту и расследует обстоятельства происшествия", - пояснила представитель Госполиции Лина Багдоне.

"Там не было ни пешеходного перехода, чтобы пешеходы могли пересечь пути. У трамвая гораздо больший тормозной путь, чем у любого другого транспортного средства, и бывают ситуации, когда пешеход внезапно выходит на рельсы, а водитель может не сразу это заметить. И я должна признать, что после аварии наш водитель тоже находился в шоковом состоянии", - рассказала представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Несмотря на трагическое ДТП, значительная часть местных жителей продолжает нарушать правила безопасности, переходя дорогу к трамвайной остановке в непредназначенном для этого месте.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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