В Риге трамвай насмерть сбил пешехода

Госполиция поясняет, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 149 ДТП, в них пострадали 10 человек и одна погибла.

Среди пострадавших - два велосипедиста, а также один пешеход и один водитель электросамоката.

Составлено 515 протоколов об административных нарушениях, в том числе 228 о превышении скорости.

Поймано девять пьяных водителей, против восьми из них начаты уголовные дела.

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