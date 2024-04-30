В Риге трамвай насмерть сбил пешехода

29 апреля, около 15:40 в Риге, на проспекте Курземес трамвай наехал на пешехода, которая погибла на месте. Госполиция расследует обстоятельства происшествия, сообщает Apollo.lv.
Госполиция поясняет, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 149 ДТП, в них пострадали 10 человек и одна погибла.
Среди пострадавших - два велосипедиста, а также один пешеход и один водитель электросамоката.
Составлено 515 протоколов об административных нарушениях, в том числе 228 о превышении скорости.
Поймано девять пьяных водителей, против восьми из них начаты уголовные дела.
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