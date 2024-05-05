Сэм Трескунов: "Я не заинтересован продолжать карьеру на русском языке"

Осудивший вторжение России в Украину и политику Кремля популярный актер Семен Трескунов, ныне проживающий в Барселоне, стал гостем программы Юлии Таратуты на телеканале "Дождь" и рассказал о своей карьере в Испании.
"Самая большая ошибка возникла, что я часто поддавался панике. Принимал решения не вполне рациональные", - признался Сэм Трескунов.
Больше всего он скучает по своим друзьям, которые остались в России. Кроме того, он очень скучает по работе, которая была у него на родине: "Умом ты понимаешь, что это совершенно не та работа, которая была до этого. Даже если бы ее можно было сохранить, то она качественно бы изменилась".
"Я действительно не заинтересован продолжать карьеру актера на русском языке", - подчеркивает Трескунов.
Актер рассказал, что старается развиваться в профессии. Он стал пробовать играть на английском языке - в частности, посещает мастер-классы и воркшопы кастинг-директора Люси Леннокс.
"Я думаю, что я сильно недооценил важность этой профессии в своей жизни", - резюмирует Трескунов, который не планирует оставаться актером, а хочет дебютировать как режиссер.
Напомним, на счету Сэма (Семена) Трескунова более 20 киноработ. Среди них такие как "Стальная бабочка", "Призрак", "Переводчик", "Рубеж", "Т-34", сериал "Ивановы-Ивановы" и многие другие. При этом актер является самоучкой без профессионального образования. Недавно Сэм Трескунов снялся в новой картине Кирилла Серебренникова.
Видео: Интервью с Сэмом Трескуновым
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