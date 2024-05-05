Сэм Трескунов: "Я не заинтересован продолжать карьеру на русском языке"

Больше всего он скучает по своим друзьям, которые остались в России. Кроме того, он очень скучает по работе, которая была у него на родине: "Умом ты понимаешь, что это совершенно не та работа, которая была до этого. Даже если бы ее можно было сохранить, то она качественно бы изменилась".