Актер Трескунов о попытке найти работу в Латвии: "Не понятно, что с вами делать"

Напомним, на счету Сэма (Семена) Трескунова более 20 киноработ. Среди них такие как "Стальная бабочка", "Призрак", "Переводчик", "Рубеж", "Т-34", сериал "Ивановы-Ивановы" и многие другие. При этом актер является самоучкой без профессионального образования.

После того как Трескунов покинул РФ, он писал в несколько рижских театров - художественному руководителю Нового рижского театра Алвису Херманису и Сергею Голомазову в Рижский русский театр им. М. Чехова. Артист был согласен, что даже если не подходит Театру им. Чехова как актер, то пусть его возьмут хотя бы в помощником режиссера.

"И мне из обоих театров пришло, что, во-первых, "без образования не понятно, что с вами делать". Без театрального, не без актерского. У меня же нет никакого ни режиссерского, ни продюсерского театрального", - вспоминает Трескунов.

Из Театра имени М. Чехова ему также ответили, что "в данный момент нет никакой возможности помочь людям с российским паспортом с трудоустройством".

Но из-за наличия российского паспорта Семен Трескунов не чувствует себя изгоем: "Я чувствую себя изгоем, потому что мой президент развернул войну и убивает других людей".

Видео: Интервью с Сэмом (Семеном) Трескуновым

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