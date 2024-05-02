Латвийские хоккеисты U-18 проиграли канадцам в четвертьфинале ЧМ

Латвия проиграла со счетом 0:4 (0:2, 0:0, 0:2). Авторами голов стали Максим Массе, Райдер Ричи, Портер Мартон и Джетт Лучанко.

Канадский вратарь Картер Джордж отразил все 23 броска латвийских хоккеистов, а латвийский голкипер Микс Вецванагс отразил 34 из 37 бросков.

В первом матче чемпионата мира латвийцы уступили 1:3 команде Финляндии, затем обыграли сверстников из Словакии со счетом 5:3, уступили американцам со счетом 1:7, а в заключительном матче группы уступили Норвегии со счетом 3:5.

Латвийские хоккеисты обеспечили себе место в четвертьфинале после того, как словаки победили норвежцев со счетом 11:1, что позволило Латвии занять четвертое место в подгруппе.

Канадцы в свою очередь обыграли Швецию со счетом 6:3, Чехию со счетом 6:0, Швейцарию со счетом 8:1 и Казахстан со счетом 11:3.

Таким образом, мужские сборные США, Словакии, Канады и Швеции в четверг вышли в полуфинал чемпионата мира среди юношей до 18 лет. Полуфинальные матчи пройдут 4 мая, а обладатели медалей определятся 5 мая.

В этом сезоне тренеру Олегу Сорокину в работе со сборной Латвии U-18 ассистируют Херберт Васильев, Максим Широков и тренер вратарей Рейнис Репшс. Райвис Миезанс занимается физической подготовкой, а Артур Баровскис выполняет обязанности видеотренера.

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