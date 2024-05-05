Витолиньш прокомментировал разгромную победу латвийских хоккеистов над Норвегией

Он с удовлетворением отметил, что в этой игре начала проявляться игра в большинстве, но с понедельника в команде появится Родриго Аболс и игра немного изменится.

"Ворота всегда в большинстве, победы над меньшинством или забитые голы полными составами вселяют уверенность в том, что мы работаем в правильном направлении. Если раньше нам не хватало многих компонентов, то сегодня ребята показали, что если мы играем правильно, мы можем играть", - сказал тренер.

Он также отметил, что физическое состояние хоккеистов хорошее. "Начало чемпионата для нас очень важно. Если мы начнем чемпионат мира с таким азартом и боевым настроем, это будет хорошо", - сказал тренер.

Он опроверг факт серьезной травмы вратаря Кристера Гудлевскиса, из-за которой тот в конце игры уступил место в воротах Эрику Витолсу, а также добавил, что, вопреки первоначальному заявлению, что состав национальной сборной для старта на чемпионате мира будет назван в понедельник, это произойдет на день позже.

В предыдущих играх латвийские хоккеисты дважды обыграли Австрию по пенальти дома со счетом 3:2 и дважды проиграли Финляндии со счетом 2:3, а на выезде проиграли Швейцарии со счетом 1:5 и 0:4.

В сборной Латвии главному тренеру Харийсу Витолиньшу помогают тренеры Лаурис Дарзиньш, Артурс Ирбе, Петри Нуммелинс, Вилле Пельтоненс, Раймондс Вилкойтс, видеотренер Петерис Громс и специалист по физической подготовке Эрикс Висоцкис.

Сборная Латвии отправится на чемпионат мира в Чехию 9 мая. Чемпионат 2024 года пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!