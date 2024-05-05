Витолиньш прокомментировал разгромную победу латвийских хоккеистов над Норвегией

В разгромной победе мужской сборной Латвии по хоккею в контрольном матче над Норвегией в субботу, 4 мая, в Риге латвийские хоккеисты правильно отреагировали на ошибки предыдущей игры, заявил на пресс-конференции после игры главный тренер сборной Харийс Витолиньш.
Как сообщалось, Латвия победила Норвегию со счетом 8:0 (2:0, 3:0, 3:0).
Счёт в матче на 7-й минуте открыл Рихард Букартс, которому ассистировали Ральф Фрейбергс и Роберт Мамчицс. Незадолго до перерыва гости остались в меньшинстве, которым через 15 секунд воспользовались латвийские хоккеисты - счёт на табло удвоил Мартиньш Дзиеркалс.
Во втором периоде голами в ворота норвежцев отметились Микс Индрашис, Роберт Калькис и Рихард Букартс. В заключительном игровом отрезке дважды отличился Каспар Даугавиньш, а точку в матче поставил Рихард Букартс, оформивший хет-трик.
За четыре минуты и три секунды до конца игры, сыграв в "сухую", латвийский вратарь Кристерс Гудлевскис покинул лёд, уступив место резервисту Эрику Витолсу.
"Вчера мы немного заигрались, а сегодня у ребят была правильная реакция на вчерашние ошибки", - сказал тренер о разнице между двумя играми, отметив, что все должны понимать, что сборная едет на чемпионат мира и должна играть так, как нужно.
"Иногда приходится делать то, чего, возможно, не делаешь в клубе. В этот раз это сделали все ребята, в том числе Даугавиньш и Букартс перед воротами и выиграли дуэли в углу", - отметил тренер.
Он с удовлетворением отметил, что в этой игре начала проявляться игра в большинстве, но с понедельника в команде появится Родриго Аболс и игра немного изменится.
"Ворота всегда в большинстве, победы над меньшинством или забитые голы полными составами вселяют уверенность в том, что мы работаем в правильном направлении. Если раньше нам не хватало многих компонентов, то сегодня ребята показали, что если мы играем правильно, мы можем играть", - сказал тренер.
Он также отметил, что физическое состояние хоккеистов хорошее. "Начало чемпионата для нас очень важно. Если мы начнем чемпионат мира с таким азартом и боевым настроем, это будет хорошо", - сказал тренер.
Он опроверг факт серьезной травмы вратаря Кристера Гудлевскиса, из-за которой тот в конце игры уступил место в воротах Эрику Витолсу, а также добавил, что, вопреки первоначальному заявлению, что состав национальной сборной для старта на чемпионате мира будет назван в понедельник, это произойдет на день позже.
В предыдущих играх латвийские хоккеисты дважды обыграли Австрию по пенальти дома со счетом 3:2 и дважды проиграли Финляндии со счетом 2:3, а на выезде проиграли Швейцарии со счетом 1:5 и 0:4.
В сборной Латвии главному тренеру Харийсу Витолиньшу помогают тренеры Лаурис Дарзиньш, Артурс Ирбе, Петри Нуммелинс, Вилле Пельтоненс, Раймондс Вилкойтс, видеотренер Петерис Громс и специалист по физической подготовке Эрикс Висоцкис.
Сборная Латвии отправится на чемпионат мира в Чехию 9 мая. Чемпионат 2024 года пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!