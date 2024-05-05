Бизнес-класс и доплата к суточным: как в командировки ездили министры нынешнего правительства?

"Я захожу, мне показывают место, я сажусь, я не думал, не интересовался, в каком классе я полечу или не полечу. На моем опыте не только в основном все премьеры, но и министры иностранных дела летают на своем правительственном самолете. Ко мне прилетал Сикорский, министр иностранных дел Польши. Он из Америки прилетал на этом самолете, параллельно с этим премьер на втором правительственном самолете прилетал. У меня недавно была встреча в Литве, на которую министр иностранных дел Эстонии прилетел в Вильнюс и обратно спецрейсом, а на следующий день ему нужно было лететь в Японию, просто обычными рейсами не получалось, он использовал возможность".