Бизнес-класс и доплата к суточным: как в командировки ездили министры нынешнего правительства?

В нынешнем правительстве одни министры ездили в командировки за пределы Латвии несколько раз в месяц, а другой за все это время был там всего один раз. В свою очередь, общие расходы на командировки составили от неполной тысячи до почти 60 тысяч евро, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения. Информация обобщена за период с 15 сентября до 31 марта этого года.
Министрам в дополнение к суточным за командировки выплачивается надбавка в размере 20%. Бизнес-класс использовала Эвика Силиня, однако единственным из министров, кто регулярно пользовался бизнес-классом для перелетов, был уже бывший министр иностранных дел Кришьянис Кариньш. В свою очередь, министр обороны Андрис Спрудс провел в командировках гораздо больше дней, чем премьер.
"Если бы я соглашался на все мероприятия, куда меня приглашали, меня бы в Латвии сейчас вообще не было. Вы бы меня сегодня не встретили, и, скорее всего, очень долго бы не встретили, я мог бы путешествовать по всему миру с утра до вечера",
- говорит министр экономики Виктор Валайнис.
С того момента, как Валайнис стал министром экономики, он был всего в одной командировке за пределами Латвии - в Штутгарте, Германия. Он поясняет, что делает упор на том, что нужно сделать дома - например, привести в порядок бизнес-среду. Похожие аргументы у министра образования Анды Чакши, которая за последние полгода была в двух командировках - во французском Страсбурге и эстонском Таллинне.
"Есть командировки, в которых мне, к сожалению, принять участие не удалось, они были связаны с вопросами развития. Например, только что в Сингапуре был очень важный конгресс, но действительно - из-за нынешней ситуации мы продолжаем работать над моделью финансирования, над балансированием нагрузки, и дискуссии с другими министерствами мне очень важны",
- говорит Чакша.
В трех командировках с момента утверждения этого правительства были министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр благосостояния Улдис Аугулис. "О каких-то конференциях - у меня есть, конечно, ответственные работники, которые оценивают, на каком уровне они проходят, является ли это уровнем министра и нужно ли это, потому что мое мнение таково, что просто министрам не нужно ездить на каждое мероприятие и зря тратить деньги", - говорит Аугулис.
Довольно очевидно, что согласно специфике сферы больше всего командировок за пределы Латвии - 22 - было у уже бывшего главы МИД Кришьяниса Кариньша. Премьер-министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс каждый были в 16 командировках (в том числе и различные пункты назначения, если они следовали в рамках одной поездки). Впрочем, командировки Спрудса были продолжительнее, и число проведенных в них дней лишь немного отстает от министра иностранных дел и больше, чем у премьера.
Например, объединенный визит Спрудса в США и Канаду продолжался 10 дней. Швецию он посещал дважды.
На конференцию ООН по климатическим изменениям в Дубае в декабре прошлого года летали не только министр энергетики и климата Каспар Мелнис, но и министр сообщения Каспар Бришкенс и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. В марте Бришкенс был единственным гостем уровня министра на посвященной будущему авиации конференции в Бельгии, в программе которой доминировали именно представители бизнес-авиации.
На вопрос, было ли министрам других стран неинтересно находиться рядом с представителями крупнейших авиакомпаний, Бришкенс ответил "возможно" и заявил: "Я рад, что у меня была возможность быть на мероприятиях такого рода. Мне жаль, что там немного министров других стран, но этим я обозначаю, насколько стратегически важной для Латвии сферой является авиация". Конференция проходила в Брюсселе за день до запланированного там Совета министров транспорта, поэтому у него не возникло сомнений в ее посещении.
У нескольких министров, например, Арманда Краузе, Рихарда Козловскиса и Арвила Ашераденса почти все командировки связаны с формальными и неформальными Советами министров Евросоюза.
Министр культуры Агнесе Логина в ОАЭ посетила конференцию ЮНЕСКО о культурном и художественном образовании и представила Латвию на Саммите правительств мира. А оттуда - на Берлинский кинофестиваль.
Различается и размер сопровождающих делегаций. Чаще всего это два-три человека. Часть министров - например, земледелия, финансов, внутренних дел, благосостояния или здравоохранения - отдают предпочтение ведущим чиновникам. "Если я еду, я пытаюсь взять с собой чиновника, который является экспертом в этом вопросе, чтобы он был рядом, а потом продолжал работать с этим", - говорит Хосам Абу Мери.
Министра сообщения Бришкенса в упомянутый период времени в командировках сопровождал только советник из бюро. Однако с апреля это изменилось. Кариньша, когда он был главой МИД, кроме других членов делегаций в командировках регулярно сопровождала консультант, создающая контент для соцсетей, в том числе в ходе визитов в Японию и США.
Не считая премьера, самые большие делегации собирали министры обороны и иностранных дел.
"Команда в целом, конечно, очень важна. Так как в команде представлены люди моего бюро, конечно, важно, чтобы были люди из министерства. Человек, который все протоколирует. Здесь важно, чтобы были люди, которые в большей мере создают отношения с медиа",
- говорит Спрудс.
Расходы на поездки сложно сравнивать из-за разных пунктов назначения. Однако есть отдельные исключения. Например, гостиница для министра обороны на две ночи в Брюсселе один раз обошлась в 1280 евро. Министерство поясняет, что тогда был настолько высок спрос, что всю делегацию даже не удалось разместить в одной гостинице.
Министры использовали для полетов эконом-класс. "Мы летаем только эконом-классом. К тому же просили авиакомпании подобрать время и посмотреть и другие авиакомпании. Нужно признать, что часто наши ответственные компании, которые это организуют, не предлагают [все возможности]. Я говорю о Ryanair, например, у которой иногда удобное время полетов, если нужно попасть в Бельгию", - говорит министр защиты среды и регионального развития Инга Берзиня.
Ушедший в отставку глава МИД Кришьянис Кариньш - единственный, кто всегда летал бизнес-классом, а также дважды использовал VIP-зал. В МИД поясняют - VIP-зал был необходим, чтобы гарантировать попадание министра и делегации на рейс незадолго до начала посадки.
Кариньш на этой неделе пленарное заседание Сейма не посещал, поэтому De Facto не удалось его встретить, чтобы задать вопросы. 15 апреля в интервью передаче Krustpunktā на Латвийском радио он коснулся вопроса о выборе класса поездки, указав, что видел, что не только премьеры, но и министры иностранных дел имеют свойство летать спецрейсами.
"Я захожу, мне показывают место, я сажусь, я не думал, не интересовался, в каком классе я полечу или не полечу. На моем опыте не только в основном все премьеры, но и министры иностранных дела летают на своем правительственном самолете. Ко мне прилетал Сикорский, министр иностранных дел Польши. Он из Америки прилетал на этом самолете, параллельно с этим премьер на втором правительственном самолете прилетал. У меня недавно была встреча в Литве, на которую министр иностранных дел Эстонии прилетел в Вильнюс и обратно спецрейсом, а на следующий день ему нужно было лететь в Японию, просто обычными рейсами не получалось, он использовал возможность".
Распорядок дня командировок Силини перегружен, самый частый пункт назначения - Брюссель в Бельгии и страны вокруг Балтийского моря - как ближайшие соседи, так и Скандинавия и другие страны: Бельгия, Испания, Швеция, Литва, Эстония, Дания, Финляндия, Германия, Франция, Польша, США. Среди полетов есть один спецрейс (в октябре, обошелся в 22 296 евро), и пять раз использовался VIP-сервис.
В свою очередь, в министерствах практиковалась 20-процентная надбавка к суточным министра. Госконтроль, проверяя полеты Кариньша, счел это разрешенной, но нежелательной практикой в отсутствие конкретного обоснования. Некоторые министерства уже прекратили эту практику 20-процентной надбавки к суточным с апреля, другие рассматривают возможность ее прекращения.
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