Из-за пробелов в законе невозможно зарегистрировать произведенные в Латвии бронемашины Patria

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) узнала об этой проблеме в начале этого года. Оказалось, что армейский автомобильный реестр, осуществляющий контроль и обслуживание механизированной техники войск, не может присвоить необходимый для этой процедуры VIN-номер, или то, что в народе называют "номером шасси".

Ни одно другое учреждение, за исключением CSDD, не разработало столь специфических процедур присвоения этих идентификационных номеров. И после личной встречи с представителями производителей этот вопрос обсуждался. И CSDD создала возможность присваивать эти идентификационные номера соответствующим транспортным средствам", - заявил заместитель начальника департамента коммуникации CSDD Мартиньш Малмейстерс.

Ответ Министерства обороны Nekā personīga:

Оборонная промышленность получила запрос от Defence Partnership Latvia с просьбой найти решение вопроса об испытаниях машин Patria 6x6 до их передачи в Национальные вооруженные силы. Решение необходимо, поскольку действующая нормативная база Латвии не предусматривает вопросов, связанных с полным циклом производства серийных машин.

Представители оборонной промышленности встретились с Defence Partnership Latvia и будут добиваться внесения необходимых поправок в законодательство.