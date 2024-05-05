Из-за пробелов в законе невозможно зарегистрировать произведенные в Латвии бронемашины Patria

После полномасштабного вторжения России в Украину мы постоянно говорим о том, что Европа должна стать более самодостаточной в производстве и снабжении своих армий. Как говорят военные аналитики, преимущество США заключается в том, что у них одна армия и собственный арсенал оружия. В то время как в Евросоюзе экономика раздроблена - 27 отдельных армий, и почти каждая крупная страна имеет свое собственное вооружение - 30 типов танков, 20 типов самолетов. Более 170 различных систем вооружения. Мы тратим много денег на вооружение в Европе, но возможности, которые мы получаем, не соответствуют тому, что мы тратим. Вот почему сотрудничество - ключевое слово. Например, финский проект бронеавтомобиля Patria, в создании которого сейчас участвуют несколько стран. С этого месяца часть Patria будет полностью производиться в Латвии. Однако эти машины не могут быть зарегистрированы в нашей стране, так как это не предусмотрено законом, сообщает Nekā personīga телеканала TV3.
В отличие от Литвы и Эстонии за тридцать лет восстановленной независимости латвийская база армейского транспорта не была пополнена современной новой техникой, предусмотренной для перемещения солдат. Мы обходились подержанными или старыми автомобилями, предоставленными нашими партнерами.
В начале 2020 года министерства обороны Латвии и Финляндии договорились, что разработают новую систему бронемашин, в основу которой будет положена база автомобиля 6х6 производства финской компании Patria.
Компания Patria начала производить шестиколесные бронетранспортеры еще в восьмидесятых годах прошлого века. Они относительно просты, поэтому их еще называют боевыми такси.
Сначала была мысль, что к проекту подключится и Эстония, однако эстонцы из него вышли. Вместо них присоединились Швеция и Германия. Вскоре предприятие выступило с улучшенной версией Patria XA-300, в создании которой приняли участие латвийские предприниматели. Новая бронемашина весит до 22 тонн, может не только ездить по суше, но и плавать, пересекать реки и озера. Может преодолевать окопы шириной до 1 метра, транспортировать 10 солдат в полной экипировке. Для самообороны на крыше размещена платформа - пулеметная корзина с защитной броней пулеметчика.
Заключая договор с финнами, Латвия настаивала на том, что часть производства должна осуществляться у нас, чтобы увеличить безопасность поставок сферы безопасности и дать стимул для развития местной индустрии обороны. Первые машины для тестов были поставлены латвийской армии еще в 2021 году. Большую часть из них собирали в Финляндии, в Латвии же оборудовали только отдельными деталями.
В ближайшее время планируется, что предприятие EMJ Metāls и еще пять компаний, которые в последние годы закупали дополнительное оборудование и обучали работников, начнут фактически полномасштабное производство бронемашин Patria в Латвии. Двигатели и некоторые другие сложные детали по-прежнему будут создаваться на заводе в Финляндии, однако каркас, кузов и броню будут производить и монтировать у нас.
О проблемах, с которым сталкивается Patria Latvia, впервые публично заговорили в прошлый вторник в Сейме. Несколько предприятий оборонной индустрии пришли на первое заседание специально созданной подкомиссии Сейма по развитию экосистемы инноваций. Некоторые из них жестко раскритиковали Министерство обороны, заявив, что ему не хватает стратегического видения, не хватает активного руководства министра обороны, значительно не хватает денег на инновации, чтобы развивать новые продукты. И из-за неприведенных в порядок законов под угрозой оказался и проект Patria.
Вице-президент Латвийской оборонной индустрии и президент LMT Юрис Бинде на заседании комиссии указал, что Министерство обороны упомянуло Patria в качестве положительной истории успеха. На самом деле история успеха Patria связана с большими жерновами у ног Patria. Потому что Patria реально не может передать свою продукцию на тесты. Потому что на тестах запланировано, что, чтобы можно было одобрить эту машину для вооружения, она должна проехать 200 километров по дорогам общего пользования. По дорогам общего пользования может ездить только машина, получившая регистрационный номер CSDD, а CSDD не регистрирует транспортные средства, не прошедшие тесты соответствия. Таким образом, круг замкнулся и Patria копятся на стоянке.
Patria Latvia уверена, что проблема действительно такова, как это прозвучало на комиссии Сейма. Ранее из Финляндии завод в Цесисе получил машины, которые уже были практически готовы. Им не хватало отдельных деталей - коммуникационных систем, сидений и других, всего 250. Чтобы укомплектовать одну Patria, в среднем уходит 1000 часов. До сих пор вклад латвийской стороны в объем работы был 150-200 часов. И как полноценные единицы транспортного средства каждое нужно тестировать. Как в условиях бездорожья, так и проехав 200 километров по дорогам общего пользования. И только теперь стало известно, что зарегистрировать эти полностью построенные в Латвии машины нельзя.
"Мы постоянно констатируем какие-то нюансы, не предусмотренные в нормативных документах в Латвии. Один из них, что нельзя принимать участие в дорожном движении на транспортном средстве, которое формально еще не сдано в эксплуатацию. А машину можно регистрировать только тогда, когда производитель выдал сертификат на эксплуатацию. И когда она зарегистрирована, она может участвовать в дорожном движении. В нашем случае нужно провести это тестирование на дорогах общего пользования перед тем, как мы сможем выдать сертификат. и вот - мы попадаем в ситуацию, когда мы не можем протестировать, а армия не может получить машину. Получается замкнутый круг - машину нельзя зарегистрировать, так как не выдан сертификат, сертификат получить нельзя, так как машина не протестирована", - пояснил председатель правления Patria Latvia Угис Романов.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) узнала об этой проблеме в начале этого года. Оказалось, что армейский автомобильный реестр, осуществляющий контроль и обслуживание механизированной техники войск, не может присвоить необходимый для этой процедуры VIN-номер, или то, что в народе называют "номером шасси".
Ни одно другое учреждение, за исключением CSDD, не разработало столь специфических процедур присвоения этих идентификационных номеров. И после личной встречи с представителями производителей этот вопрос обсуждался. И CSDD создала возможность присваивать эти идентификационные номера соответствующим транспортным средствам", - заявил заместитель начальника департамента коммуникации CSDD Мартиньш Малмейстерс.
Ответ Министерства обороны Nekā personīga:
Оборонная промышленность получила запрос от Defence Partnership Latvia с просьбой найти решение вопроса об испытаниях машин Patria 6x6 до их передачи в Национальные вооруженные силы. Решение необходимо, поскольку действующая нормативная база Латвии не предусматривает вопросов, связанных с полным циклом производства серийных машин.
Представители оборонной промышленности встретились с Defence Partnership Latvia и будут добиваться внесения необходимых поправок в законодательство.
Генеральный директор Patria дипломатично не критикует Министерство обороны и надеется, что проблемы с регистрацией автомобилей будут улажены. От этого зависит, как быстро бронемашины получат латвийская армия и Земессардзе.
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