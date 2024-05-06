Изменения в составе сборной Латвии накануне ЧМ

Вместо двух нападающих Джериньша и Марениса к сборной присоединился Аболс.

Состав сборной Латвии на чемпионат мира будет назван во вторник, 7 мая.

В контрольных матчах Латвия дважды дома по буллитам обыграла Австрию 3:2 и дважды уступила Финляндии 2:3, также проиграла Швейцарии 1:5 и 0:4 на выезде. В первом матче со сборной Норвегии Латвия в дополнительное время проиграла 0:1, а во втором матче уверенно разгромила норвежцев.

В сборной Латвии главному тренеру Харийсу Витолиньшу помогают тренеры Лаурис Дарзиньш, Артурс Ирбе, Петри Нуммелинс, Вилле Пельтоненс, Раймондс Вилкойтс, видеотренер Петерис Громс и специалист по физической подготовке Эрикс Висоцкис.

Сборная Латвии отправится на чемпионат мира в Чехию 9 мая. Чемпионат 2024 года пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

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