Витолиньш: сборная готова вписать новую страницу в историю латвийского хоккея

Он сообщил, что на чемпионат поедут 25 игроков - три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих, но пока не все из них будут включены в состав. Капитаном сборной будет Каспар Даугавиньш, его ассистентами - Родриго Аболс и Роберт Букартс.

Латвийская сборная впервые поедет на чемпионат в качестве обладателя медали, но, как заявил Витолиньш, это уже история и сегодня все нужно начинать заново.

"Прошлое - это прекрасно, но мы живем в настоящем и будущем. В сборной семь дебютантов, пять из них - студенты, и такого еще не было. Это совершенно другая команда, но с хорошим характером. В команде царит фантастическая атмосфера, и она готова вписать новую главу в историю латвийского хоккея", - сказал Витолиньш.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

Сборная Латвии отправится в Чехию 9 мая.

Первым соперником сборной Латвии в подгруппе B в Остраве 11 мая будет сборная Польши. 12 мая Латвия сыграет с Францией, 14 мая - с Казахстаном, 15 мая - с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а заключительный матч группового турнира Латвия 21 мая проведет против сборной США, которую обыграла в прошлом году в матче за бронзовые медали.

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на канале LTV7.

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