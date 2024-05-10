Обозреватель IIHF оценил шансы сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира

"Смогут ли они или не смогут повторить историческое достижение прошлого года? Латвия завоевала свою первую бронзу. В связи с местом на пьедестале они радуются вплоть до сегодняшнего дня. Но теперь нужно браться за работу и нужно понять, смогут ли они это повторить? У них не будет MPV [прошлого турнира] Артура Шилова, но в распоряжении Латвии будет Элвис Мерзликин. Кроме того, в составе будет капитан Каспар Даугавиньш, для которого это будет уже 12-й чемпионат, а также Рихард Букартс, который в прошлом году с 11 очками был самым результативным в команде.