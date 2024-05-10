Обозреватель IIHF оценил шансы сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира

Обозреватель Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Эндрю Подниекс в своей публикации о подгруппе В на предстоящем чемпионате мира сделал прогноз относительно шансов сборной Латвии на этом турнире.
Чемпионат мира в чешских городах Острава и Прага начнется 10 мая, а сборная Латвии проведет первый матч (против Польши) днем позже.
В прошлом году сборная Латвии завоевала бронзовые медали. Подниекс ставит под сомнение шансы латвийских хоккеистов повторить это достижение.
"Смогут ли они или не смогут повторить историческое достижение прошлого года? Латвия завоевала свою первую бронзу. В связи с местом на пьедестале они радуются вплоть до сегодняшнего дня. Но теперь нужно браться за работу и нужно понять, смогут ли они это повторить? У них не будет MPV [прошлого турнира] Артура Шилова, но в распоряжении Латвии будет Элвис Мерзликин. Кроме того, в составе будет капитан Каспар Даугавиньш, для которого это будет уже 12-й чемпионат, а также Рихард Букартс, который в прошлом году с 11 очками был самым результативным в команде.
Еще одна бронза будет сложной задачей, но место в четвертьфинале очень возможно. Что будет потом... Как мы видели в прошлом году - может произойти все что угодно", - пишет обозреватель.
Сборная Латвии начнет турнир 11 мая в 17:20 матчем против сборной Польши.
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