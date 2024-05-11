Bambie Thug из Ирландии на репетиции "Евровидения" не вышли на сцену

Он не участвует в конкурсе из-за инцидента, который сейчас расследует полиция Швеции. Певец подозревается в нападении на сотрудницу "Евровидения".

В субботу во второй половине дня во время последней генеральной репетиции финала произошел очередной сбой. Одна из самых колоритных личностей "Евровидения" - восходящая звезда Ирландии, ведьма, небинарная персона Bambie Thug - на сцену не вышли (Bambie Thug использует местоимение "они" (they/them), сообщает литовское общественное СМИ lrt.lt.

Во время репетиции использовалась запись с выступлением Ирландии в полуфинале "Евровидения", и никаких объяснений не приводилось.

За кулисами ходят разговоры, что Bambie Thug якобы поссорились с израильской певицей Эден Голан, пока исполнители стояли в очереди на сцену.

Bambie Thug поддерживают палестинцев и открыто критикуют участие Израиля в конкурсе этого года.

Bambie Thug прокомментировали эту ситуацию и в соцсетях. В записи говорится, что за кулисами произошла ситуация, на которую они обратили внимание организаторов конкурса, и что будут рассмотрены дальнейшие действия.

Как сообщалось ранее, Bambie Thug в результате этого не смогли принять участие в репетиции, однако они надеются, что сегодня вечером выступят в финале.

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