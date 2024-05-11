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Противники Дона: Bambie Thug - сказочно-зловещая ода квир-сообществу от Ирландии

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Bambie Thug
Bambie Thug Фото: EBU/ Corinne Cumming, Alma Bengets, Sarah Loise Bennet

Первый небинарный исполнитель от Ирландии на "Евровидении" - Bambie Thug из Корка - с успехом прошел в финал, покорив 7 мая зрителей в зале и перед телеэкранами своей песней Doomsday Blue. Рассказываем подробнее. 

Bambie Ray Robinson, aka Bambie Thug (Photo by Jessica Gow/TT / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT
Bambie Ray Robinson, aka Bambie Thug (Photo by Jessica Gow/TT / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT Фото: Jessica Gow/TT

Bambie - небинарная персона, использующая местоимение "они" (they/them) и ставшая первым небинарным исполнителем, представившим Ирландию на "Евровидении".

"24 канал" пишет, что в ноябре 2023 года они признались, что осознание своей небинарности позволило им "быть более свободной личностью и, следовательно, свободнее в музыке".

Номер Doomsday Blue шокировал и ошеломил зрителей не только готичным антуражем и гримом, но и сказочно-зловещей постановкой, смешавший в себе несколько жанров. 

Начало номера показано словно оккультный ритуал, где Bambie Thug исполняют а-ля сатанинский ритуал в кругу из свечей с пентаграммой.

Видео: Bambie Thug - Doomsday Blue

Исполнение словно передает призыв демонических сил, который заканчивается появлением на сцене танцора в образе демона, черта или фавна. 

Постепенно ритуал словно перерастает в фантастическую реальность, окрашенную в голубовато-розовые тона, где Bambie Thug танцуют с демоном.

В какой-то момент черт срывает с Bambie одежду, оставляя их только в нижнем белье. В конце своего выступления Bambie Thug укрощают партнера магией.

Bambie Thug
Bambie Thug Фото: EBU/ Corinne Cumming, Alma Bengets, Sarah Loise Bennet

Bambie Thug разрушают гендерные и социально-политические стереотипы, создавая определяющий для эпохи звук, граничащий с элементами поп-музыки, рока, электроники.

Песня представителя Ирландии рассказывает о том ощущении, когда ваш потенциал не замечают, а также это ода квир-сообществу, объясняет Eurovision.TV.

Букмекеры считают, что Ирландия имеет все шансы занять высокое место в финале "Евровидения" 11 мая. Предполагается, что Bambie Thug станут шестыми среди финалистов.

Bambie Thug EPA/JESSICA GOW SWEDEN OUT
Bambie Thug EPA/JESSICA GOW SWEDEN OUT Фото: JESSICA GOW

Напомним, по итогам зрительского голосования в финал вышли 10 стран: Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия, Армения.

Впервые за семь лет Латвии удалось выйти в финал!

На конкурсе 2024 года в Швеции (Мальмё) Латвию представлял музыкант Донс (настоящее имя - Артурс Шингирей). Он убедительно победил в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Hollow, которая изначально была создана и выпущена на латышском языке под названием Lauzto šepu karaļvalsts. Латышская версия песни заняла призовое первое место на конкурсе Muzikālā Banka 2023 в январе этого года. 

Комментарий Дона на латышском языке:

Галерея: Второй полуфинал "Евровидения-2024"

Латвия не могла пройти в финал с 2017 года. Кроме 2020 года, когда конкурс не состоялся из-за пандемии Covid-19. В финале 11 мая Донс выступит под 11-м номером. 

Галерея: Выступление Дона на конкурсе "Евровидение-2024"

Первый полуфинал "Евровидения-2024" состоялся 7 мая, и в финал вышли Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург. Победитель "Евровидения" будет объявлен 11 мая.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения-2024"

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