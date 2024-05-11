Противники Дона: Bambie Thug - сказочно-зловещая ода квир-сообществу от Ирландии

Песня представителя Ирландии рассказывает о том ощущении, когда ваш потенциал не замечают, а также это ода квир-сообществу, объясняет Eurovision.TV.

Букмекеры считают, что Ирландия имеет все шансы занять высокое место в финале "Евровидения" 11 мая. Предполагается, что Bambie Thug станут шестыми среди финалистов.

Bambie Thug EPA/JESSICA GOW SWEDEN OUT Фото: JESSICA GOW

Напомним, по итогам зрительского голосования в финал вышли 10 стран: Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия, Армения.

Впервые за семь лет Латвии удалось выйти в финал!

На конкурсе 2024 года в Швеции (Мальмё) Латвию представлял музыкант Донс (настоящее имя - Артурс Шингирей). Он убедительно победил в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Hollow, которая изначально была создана и выпущена на латышском языке под названием Lauzto šepu karaļvalsts. Латышская версия песни заняла призовое первое место на конкурсе Muzikālā Banka 2023 в январе этого года.

Комментарий Дона на латышском языке:

Галерея: Второй полуфинал "Евровидения-2024"

Латвия не могла пройти в финал с 2017 года. Кроме 2020 года, когда конкурс не состоялся из-за пандемии Covid-19. В финале 11 мая Донс выступит под 11-м номером.

Галерея: Выступление Дона на конкурсе "Евровидение-2024"

Первый полуфинал "Евровидения-2024" состоялся 7 мая, и в финал вышли Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург. Победитель "Евровидения" будет объявлен 11 мая.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения-2024"

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