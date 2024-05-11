Противники Дона: Bambie Thug - сказочно-зловещая ода квир-сообществу от Ирландии

Первый небинарный исполнитель от Ирландии на "Евровидении" - Bambie Thug из Корка - с успехом прошел в финал, покорив 7 мая зрителей в зале и перед телеэкранами своей песней Doomsday Blue. Рассказываем подробнее.
Bambie - небинарная персона, использующая местоимение "они" (they/them) и ставшая первым небинарным исполнителем, представившим Ирландию на "Евровидении".
"24 канал" пишет, что в ноябре 2023 года они признались, что осознание своей небинарности позволило им "быть более свободной личностью и, следовательно, свободнее в музыке".
Номер Doomsday Blue шокировал и ошеломил зрителей не только готичным антуражем и гримом, но и сказочно-зловещей постановкой, смешавший в себе несколько жанров.
Начало номера показано словно оккультный ритуал, где Bambie Thug исполняют а-ля сатанинский ритуал в кругу из свечей с пентаграммой.
Видео: Bambie Thug - Doomsday Blue
Исполнение словно передает призыв демонических сил, который заканчивается появлением на сцене танцора в образе демона, черта или фавна.
Постепенно ритуал словно перерастает в фантастическую реальность, окрашенную в голубовато-розовые тона, где Bambie Thug танцуют с демоном.
В какой-то момент черт срывает с Bambie одежду, оставляя их только в нижнем белье. В конце своего выступления Bambie Thug укрощают партнера магией.
Bambie Thug разрушают гендерные и социально-политические стереотипы, создавая определяющий для эпохи звук, граничащий с элементами поп-музыки, рока, электроники.
Песня представителя Ирландии рассказывает о том ощущении, когда ваш потенциал не замечают, а также это ода квир-сообществу, объясняет Eurovision.TV.
Букмекеры считают, что Ирландия имеет все шансы занять высокое место в финале "Евровидения" 11 мая. Предполагается, что Bambie Thug станут шестыми среди финалистов.
Напомним, по итогам зрительского голосования в финал вышли 10 стран: Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия, Армения.
Впервые за семь лет Латвии удалось выйти в финал!
На конкурсе 2024 года в Швеции (Мальмё) Латвию представлял музыкант Донс (настоящее имя - Артурс Шингирей). Он убедительно победил в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Hollow, которая изначально была создана и выпущена на латышском языке под названием Lauzto šepu karaļvalsts. Латышская версия песни заняла призовое первое место на конкурсе Muzikālā Banka 2023 в январе этого года.
Комментарий Дона на латышском языке:
Галерея: Второй полуфинал "Евровидения-2024"
Латвия не могла пройти в финал с 2017 года. Кроме 2020 года, когда конкурс не состоялся из-за пандемии Covid-19. В финале 11 мая Донс выступит под 11-м номером.
Галерея: Выступление Дона на конкурсе "Евровидение-2024"
Первый полуфинал "Евровидения-2024" состоялся 7 мая, и в финал вышли Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург. Победитель "Евровидения" будет объявлен 11 мая.
Галерея: Первый полуфинал "Евровидения-2024"
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