Фото, Видео В субботу несколько тысяч латвийских хоккейных болельщиков прошли маршем в Остраве

Латвийские хоккеисты начали чемпионат мира матчем против Польши.

Перед первым матчем латвийские болельщики прошли шествием на арену. По некоторым оценкам собралось, вероятно, около трех тысяч болельщиков.

Видео: Латвийские болельщики перед игрой в Остраве

12 мая Латвия встретится с Францией, 14 мая - с Казахстаном, 15 мая - с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийские хоккеисты сыграют с командой США.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года проходит с 10 по 26 мая.

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