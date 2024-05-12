Фото, Видео В субботу несколько тысяч латвийских хоккейных болельщиков прошли маршем в Остраве

В субботу, 11 мая, около нескольких тысяч латвийских хоккейных болельщиков собрались в чешской Остраве и устроили небольшое шествие перед первой игрой сборной Латвии на чемпионате мира.
Латвийские хоккеисты начали чемпионат мира матчем против Польши.
Перед первым матчем латвийские болельщики прошли шествием на арену. По некоторым оценкам собралось, вероятно, около трех тысяч болельщиков.
Видео: Латвийские болельщики перед игрой в Остраве
12 мая Латвия встретится с Францией, 14 мая - с Казахстаном, 15 мая - с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийские хоккеисты сыграют с командой США.
Чемпионат мира по хоккею 2024 года проходит с 10 по 26 мая.
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