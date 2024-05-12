Фото, Видео "Победа остается победой": Витолиньш высказался об игре сборной в первом матче

На чемпионате мира нет слабых соперников, заявил в субботу, 11 мая, в беседе с журналистами главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш после тяжелой победы над сборной Польши.
Сборная Латвии по хоккею стартовала на чемпионате мира с очень непростой победы над Польшей.
Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии в овертайме - 5:4 (0:1, 1:1, 3:2, 1:0).
"Первая игра всегда особенная. Когда выходишь на поле, ты знаешь, что должен ее выиграть, но эти эмоции вызывают стресс", - сказал о начале турнира главный тренер сборной, добавив, что в начале матча нужно было сыграть хладнокровнее.
Витолиньш также похвалил игроков сборной, которые проявили характер и смогли дать отыграться.
"Ребята молодцы. Пропустили три гола после рикошетов, в дополнительное время выдержали меньшинство, но было и много хорошего", - охарактеризовал игру тренер сборной. "Отделались "синяком", но победа остается победой", - отметил Витолиньш.
Витолиньш также заявил, что сборная должна играть лучше и может играть лучше. А за эпизод, в котором сборная Латвии забила третий гол, главный тренер похвалил видеотренера Петериса Грома, который молниеносно отреагировал и указал, что нужно использовать вызов тренера.
Говоря о том, что его не удовлетворило, Витолиньш рассказал, что это проигранные поединки.
"Мы вышли на поединок с мыслью, что мы уже победители. Мы не должны выходить на поединок вполсилы. Мы должны выкладываться на 100 процентов и побеждать. В дополнительное время мы тоже проиграли борьбу у бордюра и у поляков был голевой момент. Такого быть не должно", - сказал главный тренер.
RUS TVNET вел текстовую трансляцию матча Латвия-Польша.
12 мая Латвия встретится с Францией, 14 мая - с Казахстаном, 15 мая - с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийские хоккеисты сыграют с командой США.
Чемпионат мира по хоккею 2024 года проходит с 10 по 26 мая.
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