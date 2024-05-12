Фото, Видео "Победа остается победой": Витолиньш высказался об игре сборной в первом матче

"Мы вышли на поединок с мыслью, что мы уже победители. Мы не должны выходить на поединок вполсилы. Мы должны выкладываться на 100 процентов и побеждать. В дополнительное время мы тоже проиграли борьбу у бордюра и у поляков был голевой момент. Такого быть не должно", - сказал главный тренер.