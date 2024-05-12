Сегодня на чемпионате мире латвийские хоккеисты встретятся с Францией

Матч сборных Латвии и Франции начнётся в 17:20 по латвийскому времени. За игрой можно будет следить в прямом эфире телеканала LTV7, а также текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.

В субботу, 11 мая, в первом матче турнира Латвия в овертайме обыграла Польшу со счетом 5:4, а Франция уступила Казахстану со счетом 1:3.

В субботу, 11 мая, около нескольких тысяч латвийских хоккейных болельщиков собрались в чешской Остраве и устроили небольшое шествие перед первой игрой сборной Латвии на чемпионате мира.

Видео: Латвийские болельщики перед игрой в Остраве 11 мая

12 мая Латвия встретится с Францией, 14 мая - с Казахстаном, 15 мая - с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийские хоккеисты сыграют с командой США.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года проходит с 10 по 26 мая.

В турнире участвуют 16 команд, разделенных на две группы по восемь команд в каждой, что гарантирует каждой команде по семь игр.

Четыре лучшие команды в каждой группе продолжат борьбу за медали в четвертьфинале, а более слабые команды в обеих группах покинут сильнейший дивизион, а в следующем году их заменят Венгрия и Словения.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

Состав сборной Латвии по хоккею: Вратари: Элвис Мерзликин, Кристерс Гудлевскис, Эрик Витолс. Защитники: Оскар Цибульскис, Ральф Фрейбергс, Янис Якс, Роберт Мамчич, Кристап Зиле, Карлис Чуксте, Арвил Бергманис, Маркус Комулс. Нападающие: Каспар Даугавиньш, Роберт Букартс, Микс Индрашис, Рихард Букартс, Оскар Батня, Родриго Аболс, Харальд Эгле, Мартиньш Дзиеркалс, Эдуард Тралмакс, Ренарс Крастенбергс, Райвис Ансонс, Феликс Гаварс, Мартинс Лавиньш, Данс Лочмелис.

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