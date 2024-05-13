Более 250 тонн автопокрышек за год: люди по-прежнему выбрасывают старые шины в лесу

Время на разложение автомобильных шин составляет более ста лет, и все это время выброшенная в природу автопокрышка может выделять вредные вещества, загрязняя почву и грунтовые воды. Именно поэтому изношенные автомобильные шины классифицируются как вредные для окружающей среды отходы. Директор ООО Eco Baltia Vide Андрис Зиемелис признает, что в последние годы в Латвии существенно уменьшились запасы изношенных шин, так называемое "историческое накопление шин" (в том числе старые, плохие и непригодные для переработки покрышки), однако ситуацию по-прежнему нельзя считать нормальной из-за большого количества покрышек, выброшенных в лесах, пишет Latvijas avīze.
ГАО Latvijas valsts meži недавно сообщило, что в прошлом году в собранных в лесах страны 1724 тоннах отходов удельная доля выброшенных автопокрышек составила 16% - это более 250 тонн.
На прошедшем Большом субботнике в Риге участники собрали более 700 изношенных покрышек.
Руководитель отдела по связям с общественностью принадлежащего самоуправлениям ООО ZAAO Дина Лукашевича-Лаце говорит, что латвийское правовое регулирование в отношении шин как опасных отходов довольно строгое, однако практика показывает, что оно недостаточно для стимулирования вторичного использования и реальной переработки шин.
Лукашевича-Лаце подчеркивает, что у жителей недостаточный уровень понимания в вопросе влияния изношенных шин на окружающую среду и здоровье.
"Необходим более строгий надзор за недобросовестными утилизаторами шин и применение санкций к тем, кто нарушает правила. Можно было бы, например, ввести скидки или налоговые льготы для компаний, которые проявляют ответственность в утилизации шин", - отметила эксперт ZAAO.
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