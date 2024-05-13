Более 250 тонн автопокрышек за год: люди по-прежнему выбрасывают старые шины в лесу

Время на разложение автомобильных шин составляет более ста лет, и все это время выброшенная в природу автопокрышка может выделять вредные вещества, загрязняя почву и грунтовые воды. Именно поэтому изношенные автомобильные шины классифицируются как вредные для окружающей среды отходы. Директор ООО Eco Baltia Vide Андрис Зиемелис признает, что в последние годы в Латвии существенно уменьшились запасы изношенных шин, так называемое "историческое накопление шин" (в том числе старые, плохие и непригодные для переработки покрышки), однако ситуацию по-прежнему нельзя считать нормальной из-за большого количества покрышек, выброшенных в лесах, пишет Latvijas avīze.