Фото Результаты Большой толоки - убрано 1149 мест

По словам организаторов мероприятия, в этом году отмечена высокая отзывчивость жителей.

Были проведены субботники по уборке мусора, благоустройству территорий и уборке подвалов.

В природе участники субботника собрали покрышки, мебель, строительный мусор, различные бытовые предметы, в том числе из воды были подняты металлолом, покрышки и бутылки.

При уборке подвалов в Риге была обнаружена картина крупного формата, около 40 ламповых телевизоров, а в убежище Зигфрида Анны Мейеровица был снесен устроенный в прежние времена бар. В подвалах в Огре найдены различные предметы быта и противогаз.

В этом году в субботнике приняли участие яунсарги, земессарги, а также военнослужащие сил союзников НАТО.

Традиция Большого субботника началась с субботника 13 сентября 2008 года, который стал подарком жителей Латвии к 90-летию государства. За это время в субботнике приняли участие примерно 500 000 участников, и по сравнению с первыми годами мероприятия количество отходов сократилось более чем вдвое.

Галерея: Чистка подвалов в Риге

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