Видео Звезда НХЛ Драйзайтль пренебрежительно высказался о Шилове. Тот посмеялся

Draisaitl on Silovs, “post is not good goaltending” pic.twitter.com/M156tM2qYS — Mike Halford (@MikeHalford604) May 13, 2024

После этого у хоккеиста "Ойлерз" спросили, нужно ли его команде тщательнее анализировать игру Шилова, чтобы можно было его переиграть?

"Я так не думаю. У нас достаточно много парней, которые могут отправить шайбу мимо него. Конечно, он хорошо играет и отражал сложные броски. Нам просто нужно бросать точнее", - заявил Драйзайтль.

Шилов ответил на критику с улыбкой, заставив улыбнуться и журналистов: "О каком броске идет речь? Я на самом деле не припоминаю".

Silovs has made so many big saves off Draisaitl, he’s lost track of them all pic.twitter.com/m7tkTv1f7q — Rob Williams (@RobTheHockeyGuy) May 13, 2024

23-летний Шилов в шести матчах плей-офф одержал четыре победы, пропуская в среднем 2,65 шайбы за матч и отражая 90,8% бросков соперника.

На старте розыгрыша кубка Стэнли Шилов был третьим вратарем "Кэнакс" на крайний случай, который и наступил, так как первый номер Тетчер Демко и резервист Кейси Десмит получили травмы.

Демко продолжает восстанавливаться после травмы, а Десмит теперь - резервный вратарь, пока Шилов находится на льду.

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