Видео Звезда НХЛ Драйзайтль пренебрежительно высказался о Шилове. Тот посмеялся

Звезда НХЛ немец Леон Драйзайтль из "Эдмонтон Ойлерз" пренебрежительно высказался об Артуре Шилове. Латвийский вратарь ответил на критику соперника с улыбкой.
Представляемый Шиловым и Теодором Блюгером клуб "Ванкувер Кэнакс" в воскресенье одержал победу в матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.
"Кэнакс" на выезде со счетом 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) переиграли "Эдмонтон Ойлерз" и вышли вперед в серии до четырех побед - 2:1.
Шилов был признан второй звездой матча, или вторым лучшим игроком. Впервые в карьере игрока в НХЛ по его воротам было нанесено более 40 бросков.
До сих пор рекордом Шилова в НХЛ было 37 отраженных бросков из 39, однако в этом матче он отразил 42 из 45 бросков (93,3%).
В составе "Ойлерз" Драйзайтль забросил шайбу и отдал результативную передачу (1+1), в целом он нанес по воротам Шилова пять бросков. В данный момент немецкий хоккеист является самым результативным игроком плей-офф с 18 очками (7+11).
Четыре или пять раз "Ойлерз" попали по конструкции ворот Шилова. После матча один из журналистов спросил Драйзайтля, является ли это удачей соперника или все-таки хорошей вратарской игрой?
"Штанга - это не хорошая защита ворот. Мы определенно можем лучше делать свою работу - использовать свои возможности", - сказал Драйзайтль.
Draisaitl on Silovs, “post is not good goaltending” pic.twitter.com/M156tM2qYS— Mike Halford (@MikeHalford604) May 13, 2024
После этого у хоккеиста "Ойлерз" спросили, нужно ли его команде тщательнее анализировать игру Шилова, чтобы можно было его переиграть?
"Я так не думаю. У нас достаточно много парней, которые могут отправить шайбу мимо него. Конечно, он хорошо играет и отражал сложные броски. Нам просто нужно бросать точнее", - заявил Драйзайтль.
Шилов ответил на критику с улыбкой, заставив улыбнуться и журналистов: "О каком броске идет речь? Я на самом деле не припоминаю".
Silovs has made so many big saves off Draisaitl, he’s lost track of them all pic.twitter.com/m7tkTv1f7q— Rob Williams (@RobTheHockeyGuy) May 13, 2024
23-летний Шилов в шести матчах плей-офф одержал четыре победы, пропуская в среднем 2,65 шайбы за матч и отражая 90,8% бросков соперника.
На старте розыгрыша кубка Стэнли Шилов был третьим вратарем "Кэнакс" на крайний случай, который и наступил, так как первый номер Тетчер Демко и резервист Кейси Десмит получили травмы.
Демко продолжает восстанавливаться после травмы, а Десмит теперь - резервный вратарь, пока Шилов находится на льду.
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