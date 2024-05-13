О чем говорят декларации о доходах Шлесерсов?

В качестве зарплаты в парламенте Шлесерс получил 73 508 евро, в свою очередь от сына, депутата Сейма Ричарда Шлесерса было получено 10 599 евро. Еще 1500 евро в качестве страховой компенсации он получил от Balcia Insurance SE.

В декларации указано, что депутат хранит наличными 95 000 евро. В свою очередь безналичные накопления в трех банках превышают 190 000 евро.

Задекларировал Шлесерс и два займа - в размере 60 000 и 31 500 евро.

У Шлесерса в пользовании находятся автомобиль Mercedes-Benz AMG GLS 63, квартира в Риге, земля и здания в Юрмале. Кроме того, у политика в общем пользовании есть земля в Аглонской волости, а в собственности - земля в волости Аннениеку.

Ричард Шлесерс за работу в Сейме получил 46 606 евро. Сумму в размере 10 599 евро, которую Айнар Шлесерс получил от сына, Ричард Шлесерс получил в качестве страхового возмещения от Citadele banka.

У Ричарда Шлесерса есть квартира в Риге, в пользовании находится автомобиль Mercedes Benz GLC 220 D 4MATIC 2016 года выпуска.

Декларация о доходах свидетельствует, что Ричард Шлесерс дал в долг 502 620 евро.

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