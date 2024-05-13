Видео Даугавиньш в двух матчах установил новый рекорд чемпионата мира

Капитан сборной Латвии стал героем матча в первых двух играх сборной на чемпионате, забив победные голы в овертайме.

Для Даугавиньша это 12-й чемпионат мира. Как сообщает Подниекс, латвийский нападающий теперь является рекордсменом чемпионатов мира по количеству голов, забитых в дополнительное время.

До турнира этого года больше одного гола в дополнительное время забили четыре игрока - Рудолф Балцерс, Петер Регин (Дания), Сакари Маннинен (Финляндия) и Каспар Даугавиньш.

Все эти игроки в овертайме забросили по две шайбы. Даугавиньш сейчас является рекордсменом чемпионата мира, забив четыре таких гола.

Интересно, что Даугавиньш забивал в овертайме на чемпионатах мира, так сказать, парами. Ранее он забивал победные голы в овертайме в двух матчах чемпионата мира-2015 подряд против команд Австрии и Швейцарии.

Видео: Игра Даугавиньша в матче ЧМ-2015 против Швейцарии

Видео: Игра Даугавиньша в матче ЧМ-2015 против Австрии

Видео: Гол Даугавиньша в игре против Польши на ЧМ-2024

Abols to Kaspars Daugavins and Latvia wins this game 5-4.



What a game.



Poland loses in a heartbreaking fashion. #MensWorlds pic.twitter.com/chKnuygqJj — Steven Ellis (@SEllisHockey) May 11, 2024

Видео: Гол Даугавиньша в игре против Франции на ЧМ-2024

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