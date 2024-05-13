Даугавиньш о победной шайбе: Шел и не знал, сколько времени осталось

Даугавиньш забросил победную шайбу и в овертайме второго матча, более того, он сделал это на последней секунде, что позволило сборной в воскресенье одержать победу над Францией со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

Даугавиньш отметился двумя победными голами в овертаймах и на чемпионате мира 2015 года в Праге, однако не в двух матчах подряд.

"Я знал, что они больше не смогут нам забросить. Пытался обокрасть противника, и это сработало. Шел и не знал, сколько времени осталось. Мне нужно было сделать обманное движение, так как если бы просто бросал, то вероятность забросить хорошему вратарю очень мала", - оценил достижения этого матча Даугавиньш, который отправил шайбу через линию ворот за шесть десятых секунды до финальной сирены.

И в ходе прошедшего в субботу матча сборная Латвии не была далека от поражения в основное время.