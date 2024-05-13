Даугавиньш о победной шайбе: Шел и не знал, сколько времени осталось

Сборной Латвии по хоккею в первых матчах чемпионата мира было тяжело, однако она нашла способ, как победить, заявил в беседе с журналистами после второго матча капитан сборной Каспар Даугавиньш.
Даугавиньш забросил победную шайбу и в овертайме второго матча, более того, он сделал это на последней секунде, что позволило сборной в воскресенье одержать победу над Францией со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).
Даугавиньш отметился двумя победными голами в овертаймах и на чемпионате мира 2015 года в Праге, однако не в двух матчах подряд.
"Я знал, что они больше не смогут нам забросить. Пытался обокрасть противника, и это сработало. Шел и не знал, сколько времени осталось. Мне нужно было сделать обманное движение, так как если бы просто бросал, то вероятность забросить хорошему вратарю очень мала", - оценил достижения этого матча Даугавиньш, который отправил шайбу через линию ворот за шесть десятых секунды до финальной сирены.
И в ходе прошедшего в субботу матча сборная Латвии не была далека от поражения в основное время.
"Иначе же никто не ехал бы, если бы не было так интересно. Идет тяжело, но мы находим способ, как победить. Работаешь, работаешь и в конце концов выходишь вперед и пропускаешь шайбу. Снимаю шляпу, что не посыпались. В хоккее часто так бывает, что пропускаешь и сразу же получаешь в ворота еще одну шайбу. Нужно радоваться каждой победе. Жаль, что нет шести очков в кармане, однако две победы мы взяли", - рассказал Даугавиньш.
Из нападающих сборной Латвии у Даугавиньша - самое большое среднее время, проведенное на площадке, однако в ходе сезона в Словакии он привык к большому времени на льду.
"Надеюсь, что не придется в каждой игре играть около 25 минут, потому что это сложно в долгосрочной перспективе. Тело привыкло, однако здесь уровень выше и нужно концентрироваться в моменты усталости", - пояснил капитан сборной.
Даугавиньш также отметил, что у команды было хорошее начало игры, однако неиспользованные моменты позволили инициативе перейти в руки противника.
"Не забрасывали, получили удаления, и они почувствовали вкус игры. У них есть хоккеисты, которые годами играют на чемпионате мира и являются лидерами в своих клубах. Если мы не подходим к игре с огоньком, то сложнее", - сказал Даугавиньш.
В продолжение чемпионата сборная Латвии 14 мая встретится с Казахстаном, который начал чемпионат с победы над Францией, но в воскресенье уступил 2:6 Словакии. Затем 15 мая предстоит игра с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительном групповом матче 21 мая латвийцы встретятся с американцами, которых они в прошлом году обыграли в матче за бронзу.
Чемпионат мира в Чехии проходит с 10 по 26 мая.
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