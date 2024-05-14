Сегодня сборная Латвии на чемпионате мира встретится с Казахстаном

Сегодня, 14 мая, сборная Латвии по хоккею встретится со сборной Казахстана в третьем матче чемпионата мира. Игра начнется в 17:20 по латвийскому времени.
За игрой можно будет следить в прямом эфире телеканала LTV7, а также в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.
Сегодня, 14 мая, в этой подгруппе также встретятся Польша и Франция. В подгруппе А в Праге в 17:20 состоится матч между Данией и Норвегией, а в 21:20 сыграют Канада и Австрия.
В подгруппе B лидирует Швеция с девятью очками в трех играх, Словакия заработала пять очков в трех матчах, Латвия и США, сыгравшие по два матча, имеют по четыре очка. У Германии и Казахстана по три очка, а у Франции и Польши - по одному очку.
В подгруппе А лидирует Швейцария с восемью очками в трех играх, за ней следует Финляндия с семью. У Канады и Чехии по шесть очков в двух и трех матчах соответственно, у Дании три очка, а у Австрии, Норвегии и Великобритании нет очков.
Сборная Латвии начала чемпионат с двух побед в дополнительное время, оба победных гола забил Каспар Даугавиньш. В субботу Латвия обыграла Польшу со счетом 5:4, а в воскресенье выиграла у Франции со счетом 3:2.
RUS TVNET вел текстовую трансляцию матча Латвия - Франция.
Казахстан сначала обыграл Францию со счетом 3:1, а затем проиграл Словении со счетом 2:6.
14 мая Латвия встретится с Казахстаном, 15 мая - с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийские хоккеисты сыграют с командой США.
В сборную Казахстана вошли 13 хоккеистов из клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Астана Барыс", остальные - из местных чемпионатов.
Чемпионат мира по хоккею 2024 года проходит с 10 по 26 мая.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".
Состав сборной Латвии по хоккею:
Вратари: Элвис Мерзликин, Кристерс Гудлевскис, Эрик Витолс.
Защитники: Оскар Цибульскис, Ральф Фрейбергс, Янис Якс, Роберт Мамчич, Кристап Зиле, Карлис Чуксте, Арвил Бергманис, Маркус Комулс.
Нападающие: Каспар Даугавиньш, Роберт Букартс, Микс Индрашис, Рихард Букартс, Оскар Батня, Родриго Аболс, Харальд Эгле, Мартиньш Дзиеркалс, Эдуард Тралмакс, Ренарс Крастенбергс, Райвис Ансонс, Феликс Гаварс, Мартинс Лавиньш, Данс Лочмелис.
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