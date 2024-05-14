Сегодня сборная Латвии на чемпионате мира встретится с Казахстаном

За игрой можно будет следить в прямом эфире телеканала LTV7, а также в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.

Сегодня, 14 мая, в этой подгруппе также встретятся Польша и Франция. В подгруппе А в Праге в 17:20 состоится матч между Данией и Норвегией, а в 21:20 сыграют Канада и Австрия.

В подгруппе B лидирует Швеция с девятью очками в трех играх, Словакия заработала пять очков в трех матчах, Латвия и США, сыгравшие по два матча, имеют по четыре очка. У Германии и Казахстана по три очка, а у Франции и Польши - по одному очку.

В подгруппе А лидирует Швейцария с восемью очками в трех играх, за ней следует Финляндия с семью. У Канады и Чехии по шесть очков в двух и трех матчах соответственно, у Дании три очка, а у Австрии, Норвегии и Великобритании нет очков.