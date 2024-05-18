"Быть со мной - это очень непросто". Расторгуев о семейных отношениях и хейтерских комментариях

Лучший латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в программе "Мне только спросить" рассказал о своём напряжённом графике и реакции семьи на его постоянную занятость.
По словам биатлониста, он перестал заниматься самокопанием и обращать внимание на негатив вокруг. "Надо понять, что это жизнь и что надо ею наслаждаться. И не думать о том, что всё плохо и что кто-то пытается тебе что-то сделать. В основном ты сам себе мешаешь жить, никто тебе не мешает", - говорит Расторгуев.
Среди публичных людей есть те, кто близко к сердцу воспринимает хейт в свою сторону. Даже при подавляющем большинстве позитивных комментариев они занимаются поисками негативных, после чего начинают переживать. Андрей не читает комментарии о себе в интернете, объясняя это тем, что у него нет на это времени.
"Я смотрю на это просто. Если человек это пишет, то это его проблема. Это не моя проблема. Если я что-то делаю и я честен сам с собой, тогда это на меня не влияет. Человек никогда не знает ситуацию другого человека. Что с ним происходит в этот момент или до этого. Поэтому я концентрируюсь на своём деле".
Расторгуев отметил, что для него самое важно - порадовать тех, кто находится у экранов или непосредственно на стадионе. Также спортсмен считает, что важно подавать пример детям, родители которых решат отправить ребёнка заниматься спортом.
У биатлониста есть профиль в Instagram, куда он в основном выкладывает фотографии с тренировок и соревнований. Что касается личной жизни, то, по мнению Расторгуева, счастье любит тишину.
Из-за нехватки свободного времени Андрей редко смотрит что-то на YouTube. Даже во время перелётов, когда вместо этого он предпочитает просто отдохнуть. "У меня физически не получается что-то смотреть. У меня подъём в 6:00, и я в лучшем случае буду в 22:30 дома. И так по карусели".
"Когда я составляю график, меня жена спрашивает: "А где для меня время?". Ой, сегодня его нет. Если достигать каких-то серьёзных результатов, надо очень много работать и в это вкладывать".
На вопрос, обижаются ли на Расторгуева его жена и дочка, он отвечает: "Обижайся, не обижайся, они всё прекрасно понимают. Мы идём на результат. У нас есть цель, мы идём к этой цели. Быть со спортсменом, со мной - это очень непросто".
Это лишь часть интервью с Андреем Расторгуевым. Полное интервью смотрите и читайте здесь:
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