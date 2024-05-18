"Быть со мной - это очень непросто". Расторгуев о семейных отношениях и хейтерских комментариях

По словам биатлониста, он перестал заниматься самокопанием и обращать внимание на негатив вокруг. "Надо понять, что это жизнь и что надо ею наслаждаться. И не думать о том, что всё плохо и что кто-то пытается тебе что-то сделать. В основном ты сам себе мешаешь жить, никто тебе не мешает", - говорит Расторгуев.

Среди публичных людей есть те, кто близко к сердцу воспринимает хейт в свою сторону. Даже при подавляющем большинстве позитивных комментариев они занимаются поисками негативных, после чего начинают переживать. Андрей не читает комментарии о себе в интернете, объясняя это тем, что у него нет на это времени.