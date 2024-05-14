Видео Опетая пренебрежительно высказался о Бриедисе. Латвийский боксер ответил

В субботу в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, пройдет грандиозное боксерское шоу, в центре которого будет бой в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Перед этим на ринг выйдет и Бриедис, который постарается взять реванш за поражение в 2022 году. Ставкой станет чемпионский пояс по версии IBF в весовой категории cruiserweight (до 90,7 кг).

"Бриедис чертовски сладкий. Он потерял мое уважение", - сказал в разговоре с Matchroom Boxing Опетая, который ранее с интересом следил за боями латвийского боксера.

"Я раньше смотрел его бои, когда начинал свой путь в карьере cruiserweight. Смотрел бои, бегая на тренажере", - добавил австралийский боксер.

"Не знаю, в чем причина, - ответил Бриедис на вопрос, почем он потерял уважение соперника. - В прошлый раз я преподнес ему урок о том, что происходит, когда слишком много говорят. Поэтому нужно быть внимательным, не надо говорить слишком много гадостей".

39-летний Бриедис за свою карьеру одержал 28 побед (20 нокаутом) и потерпел два поражения - от Усика и Опетаи.

Опетая, которому 28 лет, за свою карьеру одержал победу во всех 24 поединках (19 нокаутом).

Австралийский боксер победил Бриедиса летом в 2022 года в 12 раундах по очкам единогласным решением судей.

Опетая одолел Бриедиса, несмотря на то, что латвийский боксер в третьем раунде сломал ему челюсть.

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