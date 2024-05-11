Боксерский бой века приближается. Какой будет гонорар Усика и Фьюри?

Абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе не появлялось уже больше 20 лет. Последним абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории был боксёр британского происхождения Леннокс Льюис, который владел титулами WBA, WBC и IBF с осени 1999 года по весну 2000 года.

С начала века ни один боксёр не завоёвывал абсолютный титул чемпиона мира в тяжелом весе. С 2007 года эта задача стала еще сложнее: теперь нужно завоевать четыре титула - прибавился титул по версии WBO.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в категории "тяжелый вес" (до 90,7 кг), победив на пути к этому титулу латвийского боксера Майриса Бриедиса. Украинский боксер близок к повторению успеха в высшей весовой категории ("супертяжелом весе").

В настоящее время Фьюри владеет поясом чемпиона мира по версии WBC, который является единственной недостающей частью для Усика. Украинский боксер постарается защитить пояса WBO, WBA и IBF, а также менее важный титул IBO.