Боксерский бой века приближается. Какой будет гонорар Усика и Фьюри?

Через неделю, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский бой века в супертяжелом весе. Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира. Какой будет гонорар у украинского и британского боксеров?
Абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе не появлялось уже больше 20 лет. Последним абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории был боксёр британского происхождения Леннокс Льюис, который владел титулами WBA, WBC и IBF с осени 1999 года по весну 2000 года.
С начала века ни один боксёр не завоёвывал абсолютный титул чемпиона мира в тяжелом весе. С 2007 года эта задача стала еще сложнее: теперь нужно завоевать четыре титула - прибавился титул по версии WBO.
Усик стал абсолютным чемпионом мира в категории "тяжелый вес" (до 90,7 кг), победив на пути к этому титулу латвийского боксера Майриса Бриедиса. Украинский боксер близок к повторению успеха в высшей весовой категории ("супертяжелом весе").
В настоящее время Фьюри владеет поясом чемпиона мира по версии WBC, который является единственной недостающей частью для Усика. Украинский боксер постарается защитить пояса WBO, WBA и IBF, а также менее важный титул IBO.
Зарубежные СМИ сообщают, что гонорар боксеров в этом поединке составит 150 миллионов долларов США (139 миллионов евро). Фьюри получит 70%, или около 105 миллионов долларов (97,4 миллиона евро).
Таким образом, гонорар Усика вне зависимости от исхода боя составит 45 миллионов долларов (около 41,7 миллиона евро).
Британская газета The Independent сообщает, что в контракте боксера есть договоренность о том, что Фьюри должен пожертвовать миллион долларов из заработанного гонорара на поддержку Украины в войне против России.
37-летний Усик за свою профессиональную карьеру одержал 21 победу (14 нокаутом). 35-летний Фьюри также является непобежденным - на его счету 34 победы (24 нокаутом) и одна ничья против американца Деонтея Уайлдера.
На вечере поединка по объединению чемпионских поясов в тяжелом весе британского боксера Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика 18 мая в Эр-Рияде также запланирован реванш латвийца Майриса Бриедиса и австралийца Джея Опетая в поединке за пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и журнала The Ring.
39-летний Бриедис одержал в профессиональной боксерской карьере 28 побед, 20 из которых были нокаутом. До поединка с Опетая он потерпел только одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге против украинца Усика.
28-летний Опетая победил во всех 24 поединках и 19 из них завершил нокаутом. После встречи с Бриедисом следующие два поединка он провел в сентябре и декабре прошлого года, победив Джордана Томпсона и Эллиса Зорро.
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